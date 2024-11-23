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勞動部勞動發署員工疑似遭到職場霸凌輕生亡，震驚社會。國民黨立委徐巧芯辦公室主任陳暉分享說，他們辦公室的Email也在這兩天收到許多許多的霸凌案件申訴與陳情，呼籲有受到霸凌的一定要勇敢站出來，他們會努力為所有勞工及公務人員爭取良善的職場環境。陳暉說，近來隨著勞動部發生憾事，各處開始掀起霸凌的遮羞布，尤其是權勢霸凌的案件，也許被積壓被吃案許久，也都陸續爆發。陳暉表示，辦公室Email也在這兩天收到許多許多的霸凌案件申訴與陳情，有些能從文字看到求助無果的無力感，有些能看到為同事抱不平的憤恨。他們都有看到，也會根據所檢附的內容跟事證，要求該單位進行調查，或是為已經離職的同仁尋找一個真相，但同時，也不能冤枉好人。陳暉說，想來很難過，如同前一陣子的 MeToo 運動，很多事情總在發生遺憾後才被受到重視。這次行政院下令一週內徹查公部門的霸凌案件，肯定也認同卓榮泰院長的指示，只是在這麼短的時間，受霸凌者準備好了嗎？傷口被揭開所需的勇氣被給足了嗎？他們有足夠的信心被接住嗎？ 能保證不被秋後算賬嗎？陳暉表示，徐巧芯跟他要向國防外交委員會 的部會同仁喊話，不論是外交部、駐外館處、國防部各軍種各單位，如果有受到霸凌的事情，一定要勇敢站出來，一起改善這樣不良的職場風氣，為所有勞工及公務人員爭取良善的職場環境。願每個人都能被溫柔的接住。