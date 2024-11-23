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▲曾國城首次迎來演藝生涯中第一個機車品牌代言，成為全新125國民車款「國民車大帝」廣告代言人。（圖／光陽機車提供）

▲曾國城將大地名流2.0「國民車」特色演繹得淋漓盡致。（圖／光陽機車提供）

2024年可說是曾國城收穫滿滿的一年，不僅首次入圍金馬獎最佳男配角，也迎來演藝生涯中第一個機車品牌代言，成為全新125國民車款「國民車大帝」廣告代言人，代言廣告昨（22）日晚間6點首播，讓人一睹「國民好老公、好爸爸」，曾國城私底下跟家人相處融洽的樣貌，他也自曝自己存了3年的錢買機車，沒想到騎不到1個月就被偷。現實生活中也是「寵妻魔人」的曾國城不只在拍攝現場毫不費力地就進入「好老公」的角色；在最新曝光的代言廣告中，城哥更獲得「老婆大人」的信任及欽點，加冕其為「國民車大帝」，將大地名流2.0「國民車」特色演繹得淋漓盡致。首次代言機車的曾國城也對大地名流充滿感情：「我跟名流有很深的緣分跟遺憾，那時候我存了至少3年的錢買了名流150，騎不到1個月就被偷了，所以這次說什麼我都要爭取拿下這個代言！」曾國城也興奮地說：「你們知道嗎？光陽名流不只我，也是所有男人的Dream Car，那個車燈一打開……根本是君臨天下，帥爆了！難怪大地名流2.0會有『國民車大帝』這個稱號，經典就是經典、一代比一代更好！」