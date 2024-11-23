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▲ 綺綺（左）和峮峮（右）使用原相機合照，2人看起來依舊美麗動人。（圖／綺綺IG）

2024世界棒球12強賽，中華隊昨（22）日以8：2打敗勁敵美國隊，但比賽期間「台灣隊長」陳傑憲因觸身球提前退場，心繫老公的綺綺帶著兒子前往日本替陳傑憲加油打氣。當晚不僅夫妻倆一起共進晚餐，人在日本的峮峮也和他們會合，感情好的2位女神還一起合照，不過因為陳傑憲兒子也入鏡，所以她們沒有使用濾鏡，但幸好2人的高顏值完全沒在怕，即使是原相機依舊美麗。綺綺昨日早上獨自帶著兒子前往日本，由於是第一次，所以讓她相當緊張，也默默祈禱「合作愉快」，所幸兒子非常乖巧，從起飛到降落都在睡覺，全程沒有哭鬧，因此綺綺下機後也笑說，「看來兒子很適合帶出門。」當晚也看到母子倆很快就和陳傑憲會合，且兒子乖乖聽話，就坐在爸爸腿上吃東西，全家幸福的模樣讓人看了相當羨慕。從綺綺的IG限時動態也看到，他們當晚還和峮峮見面，也開心玩起自拍，由於陳傑憲兒子也一同入鏡，所以她們沒有打開特效或濾鏡，全程使用原相機，不過可以發現，2人即使沒有開濾鏡，皮膚依舊白嫩無暇，五官也非常精緻，散發強大的女神氣息，綺綺也笑說，「跟兒子拍照只能原相機直出，嗯好險我們沒在怕。」另外，有不少人擔心陳傑憲的傷勢，綺綺也透露，「他還可以抱兒子去吃飯啦，應該不用太擔心。」而陳傑憲昨日賽後表示，當下被打到時非常痛，跑壘時也不太舒服，但走路目前已無大礙。經過超音波檢查，發現他腳部有瘀腫狀況，中華隊隨隊醫師將持續觀察，稍早中華隊打線出爐，確定陳傑憲今天休息。