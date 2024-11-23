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▲因應數位發展，除了生生用平板、校校有快速網路，教育局積極布建目標2025年全市每一所學校完成班班有大屏，讓每一所學校都是智慧學校。（圖／新北市教育局提供）

品德教育是培養未來競爭力人才的核心，為提升親師生具備情緒辨識與管理能力，新北市教育局攜手產官學合作，以品德教育為基礎推動「社會情緒學習SEL Plus」3年計畫，培訓超過200名種子教師，將情緒覺察、自我管理、加強人際技巧互動等融入課程學習，全面提升學生的社會情緒能力，同時與企業合作推廣家庭社會責任及提升情緒教養能力，共同培育新北學子具備良好心理素質，成為健康具國際素養及競爭力的優秀世界公民。教育局長張明文今(20)日於市政會議以「從心出發、用愛陪伴」為主題進行專案報告，透過「打造優質人文環境、落實社會責任、放眼教育全球化」，脈絡化推動教育創新永續發展，新北市以品德教育、適性教育兩大核心理念培育學生，打造優質、友善且安全的學習環境，品德教育獲獎校數新北市連續4年全國第一，友善校園獎項連續9年獲獎也居全國之冠，成績斐然。響應聯合國經濟合作與發展組織(OECD)倡議「社會情緒學習及身心健康」是實踐社會責任的重要關鍵，教育局進一步推動「社會情緒學習SEL Plus」3年計畫，率先全國攜手學界培訓超過200位SEL種子教師扎根校園，將社會情緒學習導入班級經營、運用情緒小團體課程等方式，讓學生擁有覺察自我和社會的能力，並透過管理自己和了解他人的情緒，增強適應變化挫折的能力並做出負責的行為，同時結合心理諮商輔導、社區心衛中心等資源共同守護師生心理健康。此外，家庭是品德發展的基礎與重要關鍵，除了協助提升家長正面情緒教養能力外，新北首創與台北、桃園共同推廣，與超過20家企業合作，透過多元課程規劃將家庭教育送到職場，讓家長與學校合作展現「家庭社會責任」，共同培養孩子成為身心健康、品德優秀的世界公民。為營造優質教育環境，新北近六年挹注300億升級校園學習環境，新設3所學校、完成279棟校舍耐震補強、56案老舊校舍整建、更新1,500間廁所及103處運動場館、122校操場跑道更新，未來預計再投入100億的硬體資源經費新設1所學校、新建3間學校校舍、改建3間學校校舍、更新廁所八年達2,000間。同時結合地方創生將超過2,000間校舍空間活化，用來設置公托、公幼、樂齡及托老中心，讓學校成為社區教育及文化中心，創造永續的教育新價值;另一方面首創建置氣候變遷支持平台，建構校校皆低碳校園，導入減災管理、淨零設施並擴大培育綠領人才，共創氣候轉型永續生活環境。教育局長張明文報告指出，新北市建置完善教育系統及優質學習環境，締造超過150項全國第一的教育創新成果，近6年來公共化幼兒園增設245班提前達標，收托量居全國之冠，正持續努力朝300班邁進，提供便利、平價且優質的幼兒教育服務。落實適性教育，首創翻倍投資四年8億的技職6.0計畫，引領全國各縣市一起重視技職教育，打造16所職探中心透過公私協力系統化培育AI半導體新世紀人才，並持續與國內外大學及產業界合作，開設多元化或新興科技課程，提供學生探索多元職涯的機會，發展潛能成為各領域專業人才。為提升競爭力促進在地就學，除了校校踏實推動保障學科精熟度的學力UP支持計畫，更與國內頂尖大學共同開設超過150門實體與線上課程並攜手國外大學簽訂MOU雙聯學制，為新北學子開拓多軌國際學術資源，提供多樣化生涯進路規劃。因應數位發展，除了生生用平板、校校有快速網路，教育局積極布建目標2025年全市每一所學校完成班班有大屏，讓每一所學校都是智慧學校，今(113)年全面啟動「X+AI」模式開發數位融入教學，以迎接AI新時代來臨，用科技視角與國際接軌。教育局長張明文表示，新北市擁有全國最多的親師生人數，除了強化數位治理來提升辦學成效，更運用AI及新媒體以滿足親師生多元化的需求，透過整合多樣化社群媒體、全國下載數最高的校園通APP、親師生平台、校務系統、智慧教室及雲端智慧科技中心等資源，讓教育與科技緊密結合，攜手親師生共同邁向新北永續智慧城市。