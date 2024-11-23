2024藝起來新莊串門子以「新莊好奇廟」為主題，邀請民眾透過多元活動來認識新莊廟街文化。今(23)日在新莊慈祐宮，新北市副市長朱惕之與現場民眾一同觀賞馬戲雜耍、品嚐百年老店鹹光餅，感受新舊融合的文化與人情味，活動還有音樂演出、講座、集章以及展覽，呈現廟街的多元樣貌，系列活動自即日起到11月30日。
新北市政府副市長朱惕之表示，新莊廟街距今已有300多年歷史，擁有百年廟宇古蹟、美食、特色店家等豐富的文化底蘊，今年「藝起來新莊串門子」活動，以「發現廟街奇妙之處」為主軸，特別結合「臺味馬戲雜耍」及廟街宮廟、美食和常民文化，將熟知的廟街，透過馬戲雜耍等多樣有趣的活動，創造奇妙、活潑的街區榮景。
除定點式、遊走式馬戲雜耍穿梭廟街外，臺式DJ秋波電台及已故人間國寶楊秀卿的藝生李育容(楊咩咩的雜雜唸歌)，也用「臺味浪漫」音樂詮釋新莊廟街風貌。還有神秘學Podcast「設計師的仙界傳說」以生動有趣的語法、視角與民眾一同談論宗教信仰與眾神傳說，而身兼「劇場服裝設計師」和「神將塑造師」的藝術家李育昇，則與大家分享他如何將傳統價值創新詮釋，打造有如精緻藝術品的神將，此次特地帶來千里眼、順風耳及謝范將軍，民眾可在11月30日前至慈祐宮及保元宮一睹風采。
此外，今年活動特別為慈祐宮、武聖廟、保元宮、地藏庵、廣福宮、文昌祠、福德祠、潮江寺8間宮廟，客製「平安印章」，印章皆經過火或祭改等儀式的加持，民眾在23日這天，只要收集到4間宮廟的平安章，就能兌換限量平安符袋。而慈祐宮對面的「新北青創新莊膠囊工作站」，還有以新莊廟街「盛事及日常」的廟街文化展，透過採集新莊在地人的生活談話，像是參拜廟宇守則、祈福盛會、地方工藝、餐飲美食、生活景點等人事物，以影像、文字及聲音等方式，即日起至11月30日展出，揭露蘊藏在廟街裡頭的日常足跡。
「2024藝起來新莊串門子」系列活動，也結合新莊文化藝術中心「RE³布袋戲特展」和金車文教基金會於新北市立圖書館新莊中港分館的「老神在在★萬事All Right實境解謎互動展」；除了靜態展覽，11月24日在新莊文藝中心演藝廳有真快樂掌中劇團《贌戲》展出、11月30日則邀請洪至玄木偶劇團《大角色：九龍真功完結篇》於新莊文藝中心廣場上演。歡迎民眾「藝」起來新莊串門子，更多資訊可至活動網站查詢。
我是廣告 請繼續往下閱讀
除定點式、遊走式馬戲雜耍穿梭廟街外，臺式DJ秋波電台及已故人間國寶楊秀卿的藝生李育容(楊咩咩的雜雜唸歌)，也用「臺味浪漫」音樂詮釋新莊廟街風貌。還有神秘學Podcast「設計師的仙界傳說」以生動有趣的語法、視角與民眾一同談論宗教信仰與眾神傳說，而身兼「劇場服裝設計師」和「神將塑造師」的藝術家李育昇，則與大家分享他如何將傳統價值創新詮釋，打造有如精緻藝術品的神將，此次特地帶來千里眼、順風耳及謝范將軍，民眾可在11月30日前至慈祐宮及保元宮一睹風采。
此外，今年活動特別為慈祐宮、武聖廟、保元宮、地藏庵、廣福宮、文昌祠、福德祠、潮江寺8間宮廟，客製「平安印章」，印章皆經過火或祭改等儀式的加持，民眾在23日這天，只要收集到4間宮廟的平安章，就能兌換限量平安符袋。而慈祐宮對面的「新北青創新莊膠囊工作站」，還有以新莊廟街「盛事及日常」的廟街文化展，透過採集新莊在地人的生活談話，像是參拜廟宇守則、祈福盛會、地方工藝、餐飲美食、生活景點等人事物，以影像、文字及聲音等方式，即日起至11月30日展出，揭露蘊藏在廟街裡頭的日常足跡。
「2024藝起來新莊串門子」系列活動，也結合新莊文化藝術中心「RE³布袋戲特展」和金車文教基金會於新北市立圖書館新莊中港分館的「老神在在★萬事All Right實境解謎互動展」；除了靜態展覽，11月24日在新莊文藝中心演藝廳有真快樂掌中劇團《贌戲》展出、11月30日則邀請洪至玄木偶劇團《大角色：九龍真功完結篇》於新莊文藝中心廣場上演。歡迎民眾「藝」起來新莊串門子，更多資訊可至活動網站查詢。