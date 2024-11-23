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▲盧秀燕報喜時開心到口誤，將獎金1百萬講成1千萬。（圖／台中市政府提供，2024.11.23）

昨天特別預告「明天等我電話」的台中市長盧秀燕，今天為台中購物節抽出3名百萬現金得主，報喜訊時，3名幸運兒都超淡定，第一位得獎的護理師，打了2次電話才接通，還不斷以「喔」「不知道」應答，似乎認定這是詐騙電話，當盧秀燕邀請她擔任購物節行銷大使，卻秒回「我要上班沒時間」！笑爆活動現場一堆人。台中購物節開跑3週，消費登錄金額已破130億元，其中有1/4來自外縣市。盧秀燕今（23）日在公益路市民廣場的「特色市集暨月月抽百萬、破百億獎百萬」活動中，親自抽出3名百萬現金得主。但盧秀燕打給第一位范小姐時，電話一直沒接通，許多看直播的網友，狂標註姓范的朋友。盧秀燕接著打給第2位得主，她連問4次「蔡小姐嗎」？對方「喂」了幾聲後掛斷電話，盧秀燕只好再撥一次。當盧秀燕表明身分，蔡小姐反問她打電話來「是什麼原因嗎？」聽到現場大笑聲，才反應過來，問「是購物節嗎？我中獎了嗎？」盧秀燕說了句「掌聲鼓勵！」電話那頭又安靜下來，在場群眾用台語大喊「是昏去了嗎？」蔡小姐試探性問「真的嗎？」對於如何使用這100萬元，她坦言目前思維有點亂，「不過我會做公益」。盧秀燕透露，辦購物節的頭3年，她打電話報喜時常被當做詐騙集團，被掛電話已經見怪不怪。下一位百萬得主莊先生花了7萬多元買保健品，兩人溝通順利，盧秀燕開心賀嘉「恭喜你是黃金單身漢，又中了1千萬元」，一旁的立委羅廷瑋連忙提醒「市長不要加碼啦！」盧秀燕才發現自己口誤，將獎金多講了一個零。最後盧秀燕再次打給范姓護理師，當她說完「我是台中市長盧秀燕」，對方只回了「喔！」她重覆自報身分，還是只收到「喔！」盧秀燕再問她知道為什麼接到電話？是否參加過什麼活動？到新光三越消費過？想知道中了什麼獎嗎？得到的答案只有「不知道」、「忘了」兩種，對方似乎完全將她當詐騙集團，全程冷淡回應，當盧秀燕再問，是否願意擔任購物節的行銷大使？范小姐秒回「我要上班沒時間！」再度引爆全場笑聲。