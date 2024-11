我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金馬獎緬懷已故藝人,石班瑜是知名配音員。(圖/翻攝自myvideo)

▲徐少強今年9月過世。(圖/翻攝自myvideo)

▲知名作家司馬中原。(圖/翻攝自myvideo)

▲汪建民因肺腺癌離世。(圖/翻攝自myvideo)

9m88在第61屆金馬獎上獻唱,致敬已逝影星,包括周海媚、汪建民、徐少強、石英等,當畫面閃過這些曾經在影視產業發光發熱的工作人員、演員時,台下入圍者都紛紛紅了眼眶。9m88演唱《They Can't Take That Away From Me》致敬已逝影星,照片中閃過嚴國樑、周海媚、汪建民、徐少強、石英以及周星馳御用配音員石班瑜,讓人想起過去他們曾在電影圈發光發熱。有「最美周芷若」封號的香港女星周海媚,去年底因心臟病猝逝,享年57歲,汪建民在10月7日因肺腺癌去世,享年56歲。