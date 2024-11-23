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▲中華隊今晚6:9惜敗日本，不過依然晉級冠軍賽，明晚18:00台日大戰精彩可期。圖為中繼投手陳冠偉，今晚上場解決5名日本打者。（圖／記者葉政勳攝）

▲慶祝中華隊晉級12強冠軍賽，7-11祭出買一送一優惠。（圖／業者提供）

▲全家晉級優惠也有買一送一。（圖／業者提供）

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▲世界棒球12強賽，中華隊24日18:00冠軍賽迎戰日本隊。（圖／NOWnews社群中心）

全民集氣力挺中華隊！世界棒球12強賽進入最後關頭，中華隊今（23）晚雖然以6:9惜敗日本，但依然晉級冠軍賽！4大超商祭出應援優惠，7-11特大杯美式買2送2，全家便利商店特大杯美式買1送1，火力全開為中華隊應援。《NOWnews》整理超商應援好康，期望明（24）晚18:00中日大戰棒球冠軍賽中，中華隊再創史上最佳成績。◾特大杯美式買2送2◾立頓歐蕾（醇奶茶／焙茶） 425ml買1送1◾韓國熊津紅蔘飲系列買1送1◾湖池屋The海老勁辣唐辛子買1送1◾特趣焦糖餅乾巧克力買1送1◾特大經典美式買1送1◾黃金蕎麥茶買1送1◾卡布奇諾買2送1◾金飯糰30元系列買送1◾好棒棒35元系列買1送1◾大杯特濃拿鐵買2送1◾指定糖餅買1送1◾OKCAFE×茗京萃護嗓草本飲特價 39 元（原價 55 元）◾Dlucio氣泡酒，加1元多1件◾OKchoice爆米花兩種口味任選 3 件99元