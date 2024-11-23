全民集氣力挺中華隊！世界棒球12強賽進入最後關頭，中華隊今（23）晚雖然以6:9惜敗日本，但依然晉級冠軍賽！4大超商祭出應援優惠，7-11特大杯美式買2送2，全家便利商店特大杯美式買1送1，火力全開為中華隊應援。《NOWnews》整理超商應援好康，期望明（24）晚18:00中日大戰棒球冠軍賽中，中華隊再創史上最佳成績。
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