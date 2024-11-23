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▲2024世界12強棒球賽台日大戰「消化試合」，九局上林安可炸出一支陽春砲。（圖／記者葉政勳攝）

▲今日台日大戰「消化試合」，雙方還在試探對方狀態，但中華隊展現糾纏力，把選球壓力做出來，就連愛爾達球評都直呼，明日冠軍賽充滿希望。（圖／記者葉政勳攝）

2024年世界棒球12強賽超級循環賽最終場結束，今（23）晚台日大戰「消化試合」，中華隊最終以6比9敗給日本，但展現出強勁的糾纏力，讓日本隊感受到壓力，許多球迷認為中華隊明日有望強取冠軍，就連愛爾達球評都直呼，明日的冠軍賽充滿希望。在今晚12強台日大戰中，雖然日本首局就透過全壘打、保送打下4分大局，但今日中華隊打者開啟「選球眼」，全場共獲得8次保送，六局上台灣攻勢再起，連續3支安打又追回2分，九局林安可更是炸出一支陽春砲，緊追日本得分。對此，許多球迷認為，今日台日大戰「消化試合」，雙方還在試探對方狀態，但中華隊展現糾纏力，日本隊4個投手就有3個掉分，中華隊拿下5分追擊，「讓日本投得滿頭大汗」，把選球壓力做出來，就連愛爾達球評都直呼，明日冠軍賽充滿希望。網友們也對中華隊明日表現大有信心，「明天中止日本連勝」、「今天打了日本6分超漂亮，還讓日本投手罕見的單場8BB」、「放在過去我們一開始落後就無力追，這次有咬住」、「我覺得教練把重兵壓在明天了，明天更棒」、「台灣隊請好好休息，明天強取冠軍」。還有人寫出中華隊在冠軍賽獲勝的劇本，笑喊：「如果明天台灣贏了，代表日本從預賽到決賽只輸了一場，結果得亞軍的意思是嗎？我如果是日本人承受不住欸，但還好我是台灣人，所以這劇本我是承受得起的唷！」