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第三屆WBSC世界12強賽超級循環賽，中華隊今（23）日和日本隊的該輪最後一戰前，臨時決定更換先發投手，由林昱珉改成陳柏清。對此外傳日本方面有所不滿，不過賽後日本隊監督井端弘和受訪時表示，自己其實覺得沒什麼太大的關係，就是尊重WBSC的決定。這場比賽中華隊突然變更先發投手，保留了林昱珉，賽前日本媒體的說法是日本方面很不滿，並且向WBSC方面抗議，因此中華隊被罰款、而且必須推派同為左投的人選，最終選擇讓陳柏清再度登板。不過賽後記者會上，井端弘和對此平靜地表示，「（中華隊換先發投手一事）在比賽前有告知我們，我是覺得沒什麼太大的關係，這是主辦方決定的事情，我是沒有很在意。」井端說，那個當下他們已經開完會、並決定了出戰陣容，因此希望中華隊能換左投，但自己也沒有太多感覺，就是尊重大會主辦方安排，能在這樣的情況下贏球、並拿下比賽很高興。在先發投手和之前預定的人選有所不同的情況下，日本隊開路先鋒村林一輝仍在此役首局就擊出首打席全壘打，幫助球隊取得1：0領先。他賽後表示，比賽前教練有告訴自己這樣一個狀況，他也覺得沒什麼關係，對於教練的提醒感到很安心，能順利取勝也特別地開心。中華隊總教練曾豪駒賽後受訪時，再次對於臨時更換投手對於日本隊造成的困擾致意，他坦承自己之所以換投是希望「保留最好的投手」，在明天和日本打一場漂亮地比賽。