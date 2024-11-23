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▲婁燁是國際三大影展、金馬獎常客。（圖／金馬執委會提供）

本屆金馬獎「最佳劇情片」由《一部未完成的電影》奪下，中國導演婁燁共摘下「最佳劇情片」、「最佳導演」兩項大獎，今（23）日卻缺席典禮，工作人員代為上台領獎，透露他缺席的原因，是因為正在東京擔任電影競賽評審，她也代替導演致詞，感謝所有人，「導演要我說這個榮譽是屬於每個拍攝者，這部電影太特別了。」本屆入圍「最佳劇情片」的有《從今以後》、 《默視錄》、 《鬼才之道》、《一部未完成的電影》，最後由中國導演婁燁執導的紀錄劇情片《一部未完成的電影》脫穎而出，片中內容以偽紀錄片形式講述中國3年的新冠疫情，工作人員上台領獎時代替導演感謝劇組每位人員，「獻給在任何困境都能做電影的電影人，這是這部電影最重要的一點，感謝大家。」她強調：「因為有大家不計代價的參與，這是導演最快樂、最特別的作品，我們作為電影人的完成時代的紀念，謝謝大家，謝謝評審，謝謝金馬，謝謝每位看到這部電影的台灣朋友。」