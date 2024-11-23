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美國總統當選人川普（Donald Trump）宣布，提名美國知名投資家、對沖基金經理貝森特（Scott Bessent）擔任財政部長一職。貝森特將如何領導川普的經濟團隊，不僅直接影響美國民眾，更可能會撼動全球經貿。對此，《BBC》分析貝森特上任後可能主要著墨的4大重點，報導並認為貝森特是川普新任內閣中的相對溫和派。《BBC》報導指出，預測貝森特將如何領導美國財政部，4大觀察重點如下：貝森特當務之急就是推動川普的減稅政策，貝森特在選前接受福斯新聞訪問時曾說，如果自己入主政府，確保川普第一任期實施的減稅措施延長，不會在明年年底到期，將是他的首要任務。貝森特強調，如果這些減稅措施沒能延長，那麼實質上等於美國政府發動「史上最大規模的增稅」。債務問題長期以來一直是傳統共和黨人的優先考慮事項，川普也在任命貝森特的聲明中表示，確保國家財政與債務的可持續性，將是貝森特的使命之一。貝森特過去也曾表態支持削減支出並改變稅制，以解決國家債務問題。貝森特個人曾為關稅辯護，認為許多反對加徵關稅的看法是植根於政治意識形態，而不是「經過深思熟慮的經濟思想」。關稅是川普貫徹美國優先保護主義的主要武器，然而，貝森特雖不反對加徵關稅，但他也曾暗示，川普不一定要致力於落實大幅提高關稅，而可以只是把提高關稅當成一種談判籌碼。這樣的立場也讓貝森特相比其他的川普潛在財長人選顯得相對溫和。貝森特是第一位公開支持加密貨幣的財政部長，且他明確擁抱加密貨幣，是加密貨幣的堅定支持者，承諾將實現打造美國為全球加密貨幣之都的願景。另外，《美聯社》報導提到，貝森特將成為共和黨政府首位公開同性戀身分的內閣成員，也是美國第一位公開同性戀身分的財政部長。