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台灣第三方支付龍頭LINE Pay於興櫃市場登陸於半年後，在今年10月經證交所通過上市申請，預計將於12月5日正式掛牌，總計釋出1748張承銷股票，每人限購1張，承銷價為每股508元，預計市場將掀起一波搶購潮。參考LINE Pay在11月22日興櫃收盤價598元，若成功抽中一張新股，投資人可望現賺9萬元。《NOWnews今日新聞》整理LINE Pay抽籤時程、股票如何申購等重點，帶您一次看懂。🟢 LINE Pay股票申購抽籤時程➙ 公開申購：11月25日至27日➙ 預扣款日：11月28日➙ 抽籤日：11月29日（通常為上午9點半前進行抽籤，中午12點前可確定中籤結果。）➙ 未中籤還款日：12月2日➙ 撥款日：12月5日要抽股票，首先需開立股票戶頭，再透過合法券商申購股票，通常證券商都會將股票抽籤的功能，放在它們交易股票的App中，投資人也可透過現場、電話、線上，或是券商的網站申購。不過要特別留意，只能選擇一家經紀商辦理申購，不得重複申購，且已扣繳的申購處理費20元不會退還。在申購股票時，除了要先預扣股票承銷價，股票抽籤一次要付手續費20元，以及幸運中籤要付一筆工本費50元等2筆費用也會一併扣除。➙ 以LINE Pay舉例來說，申購股票承銷價為508元，可認購1張，扣款日當天會被扣50.8萬元的股票承銷價（承銷價為508元×1000股）、20元的手續費，以及50元的中籤工本費，共計50萬8070元。如果沒有抽到，未中籤還款日為12月2日，當日將退還50萬8050元，也就是股票申購價50.8萬元，以及中籤通知工本費50元，而20元申購手續費則不會退還。扣款金額不足，代表「不符合抽籤資格」，僅會顯示申購失敗，不會被認定是違約交割。所以如果在扣款日前後悔申購，也可趕緊把帳戶的錢移走，以扣款失敗來放棄抽籤資格。股票抽籤會如此受歡迎的主要原因是它具有「低成本、高報酬」的特性，通常申購價格（承銷價）會低於市價，若幸運抽中的話，待股票撥入帳戶後，就能賣出賺價差。不過若是溢價差（價差/承銷價×100%）太少，即使抽中能賺的價差也不多，如果碰上股價跌破承銷價的情況，則要面臨倒虧的風險。