我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉冠廷說學逗唱樣樣來，吊鋼絲、拋球，連許光漢、謝盈萱、吳君如都配合搞笑。（圖／台視提供）

▲劉冠廷首度主持金馬，長達18分鐘的介紹被外界虧「尬到好笑」。（圖／myvideo）

劉冠廷昨（23）晚獨挑大梁主持第61屆金馬獎頒獎典禮，開場自嘲、虧吳君如、謝盈萱，讓台下笑瘋，不過他卻在典禮結束時一句，「金馬26，我們明年見！」讓網友嚇瘋，「出大事了！」還有人說這下子是要演穿越劇嗎。劉冠廷主持金馬獎表現可圈可點，開場「尬聊」18分鐘，Cue謝盈萱、吳君如和許光漢惹得台下笑聲不斷，還爬到十尺高的架子上串場，「舉頭十尺有冠廷」逗樂眾人，還自己跑到外面擺桌辦簽名會，雖然過程有些尷尬，但就因為是劉冠廷，觀眾還是相當買單，笑說，「好難看又好好看」、「怎麼可以這麼尷尬又這麼想看下去」、「只有冠廷能做到」。不過就在典禮尾聲，劉冠廷突然一句，「我是今天晚上的主持人劉冠廷，金馬26，我們明年見！」把金馬62講成26，讓所有觀眾都捏把冷汗，還有人說是要上演穿越劇嗎，而且金馬26的時候，劉冠廷才1歲，「冠廷好可愛」、「ㄍㄧㄥ了整晚大破功笑死」、「好啦這樣很猛了」。