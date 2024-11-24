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▲「波波醫」爭議延燒，本土牙醫今（24）日號名上千人上街高喊「反特權、守原則、護健康」。（圖／吳翊緁）

▲波波牙醫爭議延燒，本土小牙醫、台灣基層牙醫師協會今（24）日偕同牙醫系學生、教師上街「反密醫、反特權，反假偏計畫」。（圖／記者吳翊緁攝）

▲反對波波醫師，本土牙醫今（24）日舉行大遊行，不過，面對偏鄉醫療資源不足，一群偏鄉民眾也在附近設攤招募本土牙醫，還隔街喊話「本土小牙醫，偏鄉需要你」，強調願意來偏鄉都是好醫生，大家都歡迎。（圖／記者顏真真攝）

▲台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟理事長黃映綺說明今（24）日遊行3大訴求。（圖／吳翊緁攝）

▲胸腔內科醫師蘇一峰也到場聲援。（圖／記者吳翊緁攝）

▲波波牙醫爭議延燒，本土牙醫今（24）日上街遊行，高喊「反特權、 守原則、顧健康」。（圖／記者吳翊緁攝）

▲波波牙醫爭議延燒，本土牙醫今（24）日上街遊行，高喊「反特權、 守原則、護健康」。（圖／記者吳翊緁攝）

波波牙醫爭議延燒，本土小牙醫、台灣基層牙醫師協會今（24）日偕同牙醫系學生、教師上街，人數多達2000人，現場不斷高喊「反特權、 守原則、護健康」，也提出3大訴求，要求衛福部排除無執照波波牙醫申請偏鄉計畫，維持原有學歷採認原則，並呼籲立法院修改醫師法，設立國外學歷醫牙學歷實習名額上限，反對即將推行的24億牙科假偏鄉計畫。今日「反密醫、反特權、 反對24億假偏鄉計畫」大遊行下午2點登場，以台北市中山南路立法院大門口為起點，步行兩個街區至徐州路，再返回立法院大門口，包括民進黨立委王世堅、民眾黨立委黃國昌、國民黨立委王鴻薇、牛煦庭及時代力量黨主席王婉諭、胸腔內科醫師蘇一峰也都到場聲援，現場也不只有本土牙醫及牙醫系師生，也有一般民眾前來力挺，認為這議題與自己醫療權益及健康相關，醫療本來就很專業不是想當就可以，要接受正規專業訓練，才能成為可執業的醫生。今日整個遊行活動大致平和，除遊行隊伍在行經徐州路時，有北上的偏鄉民眾隔街高舉寫著「偏鄉牙醫沒人去，本土小牙醫自願報名處」、「只顧自己擋偏鄉，同胞醫療誰來顧」、「偏鄉需要你，別說空話要行動」的布條，不斷向本土牙醫喊話「本土小牙醫，偏鄉需要你」，所幸並沒有產生衝突，整個遊行活動也順利在下午4點左右和平落幕。台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟理事長黃映綺表示，這次倡議有3大訴求，首先「反特權」，因為政府為了開波波大門，擬了24億假偏鄉計畫，被本土小牙醫發現了，偏鄉資源不足，這24億更要好好把關，要讓這24億真正進入偏鄉，不容許用民脂民膏被拿來幫權貴子弟開當醫生後門，今天站出來是要守護大家公平正義、醫療品質及大家繳稅納稅金，要求衛福部撤回重擬，嚴禁無執照波波申請，藉機偷渡增加實習名額，衛福部不得開後門。第二訴求「守原則」，保留國外學歷採認原則，嚴審波波參加醫師執照國考資格，衛福部與考選部不得放手；第三訴求「護健康」，波波實習名額上限入法，保障訓練品質，立法院維護教育公平與醫療永續。本國牙醫系學生代表提到，記得2年因醫師法修法，就曾為附帶決議爭議在這抗議過一次，沒想到今天又回到這裡，為了即將上路又因細節不明的偏鄉計劃，學生訴求很簡單，第一，衛福部不應該以偏鄉長照或任意形式，額外增加國外牙醫學歷畢業生臨床實作訓練的名額；第二，臨床教育資源有限，應評估是否將現行開放每年50名國外學歷訓練名額，恢復為原本的30名；最後「台灣的牙醫師不患寡而患不均」，偏鄉應著重資源分配，使醫療服務可延續傳成，而非以良善之名行開放之實。胸腔內科醫師蘇一峰到場也談到，15年前他跟大家一樣為了「波波醫」上街頭，當時政府曾承諾要改，並在106年已做出學歷認證共識，卻違法10年不執行，以此共識來說，目前波波牙醫的學歷根本不合法，「現在在吵什麼實習名額，莫名其妙」，現在一群人說「我們好可憐、我們要實習、我們等10年才當醫生」，不是啊，106年就跟你們講了，今年開始出去讀的學歷都不算，「你們是抱持什麼樣心態去讀的，僥倖、欺騙？我們為什麼要對這種詐騙行為仁慈呢？」他還說，「現在回來還有50名已經對我們是最大傷害，還要連實習都要開後面」，這幾天他聽到「偏鄉」很想吐，他本身就是偏鄉出身，努力考上當醫生的案子，結果一群人說為偏鄉好，全都到國外，不用經過台灣考試，這讓辛苦努力考上醫師的偏鄉學生作何感想？不是把不能實習塞去偏鄉，就是為偏鄉好，偏鄉要的是合格有執照的醫生。