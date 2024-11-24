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2025年將是變數夾雜轉機的一年，美國啟動降息，日本宣告升息新方向，兩大經濟體的利率轉向，將牽動全球資金動向與經濟活動，而川普2.0的下一步也攸關全球產業與經濟的調整位移。法人認為，隨著歐美央行陸續開始降息，預料市場游資也將增加，目前日股股價淨值比（P/B ratio）與股東權益報酬率（ROE）相較於歐美市場仍屬偏低，日股續漲動能依舊可以期待，建議投資人可透過價值型日股ETF或基金參與日本市場的多頭行情。日股持續吸引全球投資界的關注，截至目前的回購金額已超越過往全年回購金額，摩根士丹利（大摩）、高盛等券商對2025年日股展望正向，大摩預估基本情境2025年第4季目標價位為3000點、樂觀情境可上看3,500點，高盛預估日本東證指數未來12個月目標價位3100點、隱含漲升空間為15%，日股獨特的結構性優勢，將成為美國以外股市最具潛力的機會之一。隨著川普再度當選美國總統，資本市場震盪加劇，資訊類股佔比高的台股與美股表現當然就更為「活潑」，屬性相對保守的投資人心情難免隨著股市起伏心驚驚。不少投資人將目光轉向海外市場的日股，只是，投資日股如何發揮1加1大於2的效益？野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，要了解一個國家的股市，可以從該國具代表性的大盤指數開始分析，根據統計，以日本東證指數為例，對比美國的標普500指數及台灣加權指數可以發現，東證指數佔比前3名的產業為工業、非核心消費以及金融產業（合計佔比達57.1%），顯示其產業結構與資訊科技佔大宗的標普500指數（資訊科技佔31.7%），台灣加權指數（資訊科技佔66.4%）相當不同。若要分析產業類股的投資評價，可以透過帳面淨值比進行分析，比率越低表示該類股越遭到低估。當然，精明的投資人都知道估值並不是越便宜越好，還需考量的是每股盈餘的成長程度。東證指數中有不少類股預期的EPS成長幅度很高如金融類股，然而評價整體相對臺灣或是美國大盤都偏低，因此，可以說日本價值股相當具有投資潛力。日本證交所要求PB低於1的上市公司需提改革方案，不少企業均努力提升公司治理，也使得資本市場出現價值股重新上調估值的機會。從去年3月，東京證交所要求上市公司重視「資本與股價」的改革下，要求股價淨值比（PBR）小於1企業，紛紛購回公司股票，或增加配息以拉抬股價。東京證交所高層也在媒體中，不斷放話PBR小於1，亦即是公司股票總值低於清算價值，成為「上場失格」（無資格上市）。東京證交所雖然沒有強制下市這些企業，但是透過媒體擴散的「恥感」文化，已經成功的施壓PBR小於1的企業。東京證交所正在塑造一種重視股東權益的股市文化，在日本傳統「集體主義」影響下，企業很難不配合。東京證交所政策後，日本3大銀行之一三菱UFJ旗下的資產管理公司，已經宣告2027年以後股東權益報酬率（ROE）連續3年低於8%，又PBR小於1企業，公司董事長不得續任。包含三菱UFJ資產管理在內的法人，在日股掌握總額高達90兆日圓的資金，有利日股持續上攻底氣。00972野村日本價值動能高息ETF基金經理人張怡琳指出，不同於目前市面上大多日股ETF都追蹤大盤或者是特定產業指數， 00972所追蹤「彭博日本價值動能高息指數」為全台首創的「PBR+EPS」雙動能篩選機制，指數的核心選股邏輯不僅納入了股利指標，還納入了企業的股價淨值比(P/B)及每股盈餘(EPS)的成長，透過「PBR+EPS雙動能指標」及「股利指標」，透過此指數篩選機制，選出兼具股價淨值比動能、獲利成長動能以及股利率三種層面的股票。根據統計，彭博日本價值動能高息指數直接不選入唯一預期EPS衰退的公用事業類股，並且拉高整體的金融類股（受惠日本升息循環，EPS成長高且PB低），整體而言，相較於傳統的東證指數，彭博日本價值動能高息指數的股價淨值比較低、但EPS成長率較高，代表未來這些企業價值重估上調的機率更大，顯示日本企業改革紅利正在發酵。實證研究，自彭博日本價值動能高息指數2015年推出以來，該指數的總回報率高達209.4%，大幅超越日本主要指數，彰顯入選的成分股展現日股價值股的優勢，更完美呼應日本政府改革紅利，成為掌握日股多頭投資新篇章的布局首選，為投資人帶來加乘的效果。展望2025，黃宏治認為，東證交易所推動改革有成，日本企業落實公司治理積極回饋股東、PBR改革助燃日企轉骨，自2021年日本證交所改革措施以來，日股企業持續締造獲利佳績。顯示日本企業正在積極提升股東權益，並非僅是提升企業發放股息與買回庫藏股，更重要的是提升日本企業的獲利能力，帶動股利配發率提升，加上外資買超日股的累計金額不斷擴大，中長線來看，日股未來仍有提升空間，現階段的日股正處在有利的位置，具備轉機向上投資價值，值得長期投資。