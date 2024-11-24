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▲Ryu（右）和一群朋友到KTV唱歌，透過女畫家拍攝視角可以看出兩人就坐在彼此隔壁。（圖／女畫家IG）

▲女畫家照片曾被Ryu的粉絲挖出，有人還稱讚她像年輕版的日本女星有村架純。（圖／女畫家IG）

▲女畫家被酸「別插足Ryu、Yuma復合」，當時她只霸氣回應「好的」。（圖／女畫家IG）

▲Ryu（左前）在得知Yuma（右）與Tommy（左後）給他戴綠帽後，一度陷入情緒低潮。（圖／Yuma IG）

百萬YouTube頻道「Ryuuu TV / 學日文看日本」的夫妻檔Yuma、Ryu雙雙劈腿，爆出婚變震驚觀眾。其中Ryu劈腿對象是名中國籍的女畫家，雖然Ryu的聲明沒有明確表示接下來會選擇離婚或是回歸家庭，但透過女畫家昨（23）日PO出的限時動態，可以看出兩人還持續有聯繫；女畫家跟Ryu甚至還和一群朋友到KTV唱歌，Ryu表情看起來非常投入，氣氛超嗨，似乎已經走出婚變情傷。女畫家昨日深夜更新限時動態，貼出和朋友到KTV唱歌的影片，只見一行人有男有女，坐在女畫家旁邊拿著麥克風唱歌的男子正是Ryu。聚會現場氣氛相當愉快，Ryu唱歌唱的十分忘我，朋友也都在起鬨拍手，他看起來似乎已經走出婚變的陰霾，只是和小三持續聯繫的舉動，引起粉絲關注。之前就有粉絲希望Ryu跟Yuma復合，跑去嗆聲女畫家，要她別再介入兩人的感情，女畫家當時只霸氣回應對方「好的。」但看來和Ryu並沒有真的切斷聯繫，兩人還持續往來互動，Ryu究竟會選擇跟女畫家繼續交往，還是跟Yuma正式離婚，都是外界關注的焦點。先前Yuma在聲明內文中就提到，自己本來想直接退出和Ryu共同經營的頻道，是Ryu阻止了她，但她認為此事不能就這樣算了，決定給粉絲一個交代。Yuma承諾若是在年底前，Ryu的心還沒回來的話，她會退出頻道；Ryu則在聲明中強調自己是錯誤的一方，希望大家要罵就去罵他，不要責怪女畫家或是Yuma，3人之間的畸形戀，似乎不是一時半會能夠了結的。