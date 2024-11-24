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▲施名帥與老婆朱芷瑩用「愛的抱抱」充電。（圖／記者林柏年攝）

▲▼施名帥與老婆朱芷瑩在現場互相親吻放閃。（圖／記者林柏年攝）

第61屆金馬獎在昨（23）日順利落幕，最佳男配角獎由施名帥奪下，他透露，當下看到高捷在笑，還是不敢相信是自己，因為對方很調皮，直到念完名字5秒後才確定真的是自己；而他拿獎時，老婆朱芷瑩在台下淚流不止，一直哭到典禮結束前，朱芷瑩也說，當下其實是真的很以老公為榮，比自己拿到視后還要激動。而被問到會如何犒賞，甜蜜的夫妻倆也在慶功現場又吻又抱放閃，也透露一直還在努力想辦法辦婚禮，但因為想法太多，所以都還沒定案。施名帥以《角頭－大橋頭》中「土狗幫」的混混阿猛一角拿下金馬獎，他在慶功宴上透露，獲獎後土狗幫都有恭喜他，但其實當下不覺得是自己拿獎，一直很擔心高捷是開玩笑的，也說其實獲獎時根本無法思考，腦袋像是被什麼東西撞到，也不知道自己當下表情控管好不好，「我真的差點哭了，但看到4個前輩，想說我是演《角頭》幹嘛哭」。他也解釋，因為努力宣傳《角頭》，一直被經典台詞「大橋頭是我爸的」影響，所以當晚拿獎後才會說出「金馬獎是我的。」而被問到朱芷瑩先前拿到視后，這次換施名帥拿到金馬獎，家庭地位是否轉變？他隨即笑說，「男人不要拿翹，該做小的就做小的」，力求家庭和樂。而夫妻倆也在現場不斷放閃，先是被拱現場親吻，接著又來個「愛的抱抱」充電，讓人好奇婚禮進度？施名帥表示，目前還在努力想辦法辦婚禮，因為需要思考到規模，但現在也不算很有本錢，又不能在行程繁忙的時候舉辦，有很多不同的可能跟選擇，朱芷瑩也點頭說，目前還沒有一個結論。施名帥拿獎當下，朱芷瑩在台下泣不成聲，甚至一路哭到典禮尾聲，2人透露，其實當下朱芷瑩還在說，「沒事啦，你不會得獎」，結果一聽到男配角之後就淚流不止。朱芷瑩表示，其實是擔心施名帥得失心太重，「我是在安撫他，其實我在安撫我自己，我太希望他拿獎了。」當下情緒比自己拿獎還要激動，「以老公為榮的心情，很為他開心，終於有一個獎來肯定他。」朱芷瑩也說，一直相信施名帥遲早變成影帝，因為看到老公的每個作品，都覺得對方的表現和可能性一直很有驚喜，除了表演之外，施名帥也非常謙虛，還很有才華，所以認為對方早晚要拿獎，但她也笑說，自己平常不會說這種話，施名帥則接著表示，「平常都是『該洗碗囉、貓砂…』，就是遙控器。」夫妻間打鬧，但仍能看出甜蜜好感情。