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勞動部勞發署北分署公務員之死，讓部長何佩珊黯然請辭下台，由民進黨不分區立委洪申翰接任、民進黨政策會執行長王義川遞補立委。針對親綠名嘴李正皓及民進黨發言人吳崢「恭喜王義川」，台灣民眾黨痛批分食人血饅頭，冷血一事，李正皓則跳腳澄清，自己全文有說是悲劇連動造成，反嗆民眾黨「這幾個字看不懂嗎？」民眾黨昨在臉書發文，痛批公務員之死大家看到的是悲劇，但「民進黨看到的是升官喜事」，尤其名嘴李正皓跟民進黨發言人恭喜王義川的舉動更是冷血。民眾黨副秘書長許甫也痛批李、吳兩人「左一句恭喜，右一句搶救成功」，根本就是喪事喜辦，整個民進黨分食人血饅頭。對此，李正皓則澄清，他的文章全文明明清楚寫道：「阿川，真的很想跟你大聲說恭喜，搶救王義川最後一哩路終於走完了。但這次你的遞補，其實是一個悲劇所造成的連動結果……也因此，恭喜我就不說了，我跟你說加油！」李正皓反轟民眾黨是「文盲抹黑黨」、「這幾個字民眾黨看不懂嗎？」他還點名並tag民眾黨立院黨團總召黃國昌、黨團辦公室主任陳智菡及民眾黨發言人吳怡萱問：「你是文盲嗎」？