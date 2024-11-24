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第61屆金馬獎在昨晚圓滿落幕，總統賴清德特別發文恭喜得獎人，並表示，金馬獎在自由、多元的舞台，奔跑超過一甲子。 今年有來自十幾個國家、共718部作品報名，創下歷年新高，更有276部中國影視作品共襄盛舉。其中中國導演婁燁多次入圍，並以《一部未完成的電影》拿下首座最佳導演獎、以及最佳劇情片獎，彰顯了金馬作為華語電影世界中的開放與包容。賴清德表示，好的電影，都是有生命的，第61屆金馬獎圓滿落幕，金馬獎在自由、多元的舞台，奔跑超過一甲子。今年有來自十幾個國家、共718部作品報名，創下歷年新高，更有276部中國影視作品共襄盛舉。其中，中國導演婁燁多次入圍，這次以《一部未完成的電影》拿下首座最佳導演獎、以及最佳劇情片獎，彰顯了金馬作為華語電影世界中的開放與包容。賴清德說，也要恭喜影后楊貴媚，以《小雁與吳愛麗》細膩又層次豐富的演出，獲得最佳女配角獎，感謝她持續帶給觀眾精采的演出。另外今年的終身成就獎，頒給香港演員鄭佩佩，無論是《臥虎藏龍》的碧眼狐狸，或是《唐伯虎點秋香》的華夫人，都是永遠的銀幕俠女；同樣獲頒終身成就獎的，還有91歲的攝影師林文錦，參與超過200部電影，謝謝他將半世紀的歲月都奉獻給電影。賴清德表示，金馬獎風格各異、理念多元的電影作品，讓金馬的邊界不斷延伸，自由無垠，恭喜所有得獎人與入圍者，還有在電影創作路上的每個人，大家的堅持和付出，讓電影的膠捲繼續轉動，也讓金馬持續向前奔騰。