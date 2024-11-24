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國民黨全代會今（24）日登場，黨內大咖雲集，包含前總統馬英九、立法院長韓國瑜、前主席吳伯雄都來了。馬英九致詞時，先是猛攻總統賴清德上任後，居然強推「兩國互不隸屬」的「新兩國論」，用「中華民國」來包裝他長期的台獨主張。致詞時也發生意外插曲，馬英九不慎口誤，將立法院長韓國瑜稱作「韓秘書長」。馬英九今天在全代會打頭陣致詞，先是向全場問候，「中國國民黨朱立倫主席、吳伯雄前主席、洪秀柱前主席、黃健庭秘書長，還有我們立法院韓秘書長」，話說完話，馬英九似乎也察覺到口誤，但沒有即時改口。馬英九繼續表示，過去這幾年在朱立倫主席傑出領導下，非但在縣市長選舉中大有斬獲，在立法委員選舉中更讓國民黨成為國會最大黨，當馬英九再度提到韓國瑜時，這次沒有口誤。馬說，「立法院長也由本黨立委韓國瑜同志選上擔任，這是前所未有的成功。」馬英九繼續提及，在國民黨團總召傅崐萁在立法院調和鼎鼐、奔走協商，讓立院黨國民團團與友黨發揮極大戰力，促進國家進步與社會和諧，「我個人在此要向朱主席、韓院長與傅總召與全體立委同志，表達由衷的敬佩與感謝之意」。馬英九表示，民進黨過去執政八年，政績甚差，貪腐連連，造成社會不安，民怨沸騰，例如前桃園市長鄭文燦涉嫌重大貪瀆案，台南市府涉嫌光電弊案、前高雄市副市長陳啟昱涉嫌台鹽弊案逃亡案，到最近司法院大法官會議針對死刑與國會改革案釋憲所作的判決，各界多認為不符社會期待。而最近勞動部官員居然涉嫌霸凌部屬，造成當事人輕生的荒誕事件，引發各界譁然。馬說，相形之下，藍營黨籍縣市長執政成績良好，立院黨團嚴格把關中央政府總預算，制訂進步立法，顯示國民黨永遠是和人民站在一起，支持自由民主法治，抗拒玩法濫權與暴政的一貫立場。馬說，在中央方面，最近民進黨總統賴清德上任後，居然強推「兩國互不隸屬」的「新兩國論」，用「中華民國」來包裝他長期的台獨主張，毫無必要地將台灣推向對內違反憲法與對外引發兩岸衝突的現況，引起國際社會與國內外媒體普遍的擔憂。對於賴清德一生堅持的台獨主張，他一向有12字評語：「既無必要，也辦不到，更不務實」，此時此刻，國民黨更應勇敢負起責任，堅定守護中華民國憲法，堅持本於憲法的「九二共識」，反對台獨，為台灣民眾全力維護兩岸和平與安定，全力保障台灣人民的安全與福祉。最後，馬英九呼籲各位在座的國民黨員同志，我們要團結奮鬥，讓台灣繼續堅定向前行，不久的未來，力推國民黨重返執政，以挽救我們的國家，大家說好不好，祝福國民黨130周年生日快樂，各位黨員同志身心健康，萬事如意。