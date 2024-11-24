世界棒球12強賽最終戰！中華隊史來最佳成績打入冠軍戰，台日大戰今（24）晚6時登場，超商應援咖啡喝不完。7-11特大杯美式買2送2，全家便利商店、萊爾富也有美式、拿鐵等買1送1。《NOWnews》整理本周咖啡優惠（11月24日至11月30日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯熱厚乳拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾大杯精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
🟡7-ELEVEN
📍APP｜11月23日至11月24日
◼︎特大杯美式買2送2，5折（原價60元、特價30元）至11月25日
◼︎濃萃拿鐵買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
◼︎英式紅茶買2送2，5折（原價35元、特價18元）
◼︎可口可樂435ml買2送2，5折（原價29元、特價15元）
📍門市｜11月22日至11月24日
◾中杯抹茶拿鐵第2杯10元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾中杯伯爵紅茶拿鐵第2杯10元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾精品馥芮白第2杯10元，約5.4折（原價120元、特價65元）
📍APP｜11月18日至11月27日
◾厚乳拿鐵11杯480元，6.7折（原價65元、特價44元）
◾大杯卡布奇諾11杯410元，6.8折（原價55元、特價37元）
◾大杯冰燕麥拿鐵11杯570元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾中杯風味指定熱飲11杯410元，5.7折（原價65元、特價37元）
活動品項包含：好時可可／皇家伯爵拿鐵／焙烤榛果風味拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵／贅沢八女抹茶拿鐵
📍APP｜11月22日至11月30日
◾濃萃拿鐵／濃萃美式買11送5，6.9折（原價60元、特價41元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬紅／一顆檸檬青買11送5，6.9折（原價60元、特價41元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶買11杯送5杯，6.9折（原價60元、特價41元）
◾好時經典可可任選買11送5，6.9折（原價75元、特價52元）
◾中杯精品馥芮白／中杯精品拿鐵買11送5，6.9折（原價100元、特價69元）
📍門市｜11月27日至12月1日
◾大杯美式2杯送90點，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯濃萃美式2杯送100點，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯精品美式2杯送200點，5折（原價100元、特價50元）
以上1點等於1元， 可兌換CITY系列指定大杯美式
🟡全家便利商店
📍門市｜11月20日至11月24日
◾大杯特濃美式第2杯10元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾大杯卡布奇諾第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾特大杯凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾大杯焙茶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍APP｜限11月24日
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾卡布奇諾買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
◾大杯特濃拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
📍門市｜11月13日至12月10日
◾豆乳紅茶59元，9.1折（原價65元）
◾福爾摩沙紅茶買1送1，5折（原價40元、特價20元)
◾白烏龍茶買1送1，5折（原價40元、特價20元)
🔎點此查詢全台福爾摩沙茶館販售店舖
🟡萊爾富
📍門市｜11月9日至11月24日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
🟡OK便利商店
📍門市｜即日起至11月28日
◾紫蘇茶39元，7.1折（原價55元）
◾百草甘茶39元，7.1折（原價55元）
🟡美廉社
📍門市｜11月22日至11月24日
◾大杯濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
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📍門市｜11月22日至11月24日
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📍APP｜11月18日至11月27日
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◾大杯精品美式2杯送200點，5折（原價100元、特價50元）
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🟡全家便利商店
📍門市｜11月20日至11月24日
◾大杯特濃美式第2杯10元，5.9折（原價55元、特價33元）
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◾豆乳紅茶59元，9.1折（原價65元）
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🟡萊爾富
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◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
🟡OK便利商店
📍門市｜即日起至11月28日
◾紫蘇茶39元，7.1折（原價55元）
◾百草甘茶39元，7.1折（原價55元）
🟡美廉社
📍門市｜11月22日至11月24日
◾大杯濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
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