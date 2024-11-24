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▲吳慷仁（左）與林品彤（右）昨晚上台頒發最佳女主角獎。（圖／台視提供）

▲吳慷仁在金馬獎結束後於臉書發聲，他相信「同類的人是會互相吸引的」。（圖／吳慷仁臉書）

▲吳慷仁在金馬獎後台與電視中的楊貴媚合照。（圖／吳慷仁臉書）

男星吳慷仁去年以電影《富都青年》抱回金馬影帝獎座，昨（23）日晚間登場的金馬獎頒獎典禮他也沒有缺席，特地趕回台灣擔任頒獎人。吳慷仁事後也在臉書發文，表示自己在後台看到很多工作人員都努力做到最好，他深有感觸。吳慷仁也提到在上海、香港、台北、吉隆坡的拍戲經驗，稱讚劇組的每一個人：「無論攝影、燈光、表演，他們做的事情，都是很迷人的…值得被尊重的」，他也相信吸引力法則會帶來美好的力量，跟粉絲約定好「下個作品見」。吳慷仁昨日與童星林品彤頒發金馬最佳女主角獎座，一上台吳慷仁就表示：「入圍的女主角都有共通點，就是渴望被理解。」他強調每個入圍的女主角在作品中都想獲得認同，此言一出也不免讓人聯想到吳慷仁自己的處境。吳慷仁自從宣布簽約中國的經紀公司「壹心娛樂」後就飽受批評，目前還在中國拍戲的他，也被網友諷刺「口音好刻意」，顯然吳慷仁心裡也不好受。昨日深夜11點多，吳慷仁在頒獎典禮結束後也有感而發，久違在臉書發文寫道：「一直覺得，同類的人是會互相吸引的」，他表示自己在工作上經常會遇到保持熱情和初心的人，在金馬獎後台他看到每個工作夥伴的努力，也感受到大家都想把自己本分做好的心境，「我常會這樣覺得，當你這樣努力的時候，身邊的不同部門的人，無論是為你打光、遞來紙巾、甚至是給你一句批評，都可能會是你做得更好的動力。」吳慷仁也提到自己在各地拍戲的心情，「無論在上海、香港、台北甚至是吉隆坡的劇組裡，有機會靜下心來看的時候，會感覺到每一個部門的人，無論攝影、燈光，表演，他們做的事情，都是很迷人的…值得被尊重的。這就是影視工作的魅力吧」。吳慷仁表示自己總算趕上今晚的頒獎典禮，接下來會進入下個工作，他始終相信吸引力法則會帶來美好的力量，喊話粉絲：「下個作品見」。吳慷仁的貼文配圖是楊貴媚上台領最佳女配角的轉播畫面，兩人今年在電視劇《有生之年》搭檔飾演母子，因此吳慷仁也手比讚與電視中的楊貴媚合照，開心直呼：「我媽又得獎了」，替昨晚獲獎的每個演員、電影人感到驕傲。粉絲看了吳慷仁的發文也紛紛留言，「克服困難支持金馬，用行動粉碎各種流言」、「需要被理解」、「期待下次更精彩的作品」、「去哪裡發展都祝福你」、｢感覺你今天小心翼翼，少了點自信，但謝謝你回來」、「莫忘初衷，慷仁加油」、「能去闖一闖也不錯！不管身在何處，盡情展現你的表演方式就對了」、「感覺『渴望被理解』的反而是你」。