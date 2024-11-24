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國民黨全代會今（24）日登場，立法院長韓國瑜致詞時又金句連發，他提及，「一個老婆一個黨，結婚不見得是初戀的，加入國民黨百分之百是」，雖然對國民黨有時心生不滿，但總是恨鐵不成剛。同時狠批民進黨執政「真的是太差」，很多地方要靠國民黨來監督，呼籲黨代表繼續鞭策國民黨。韓國瑜致詞時先向現場問好，他繼續提到，國民黨這一屆立法委員的戰鬥意志，還有奮勇向前的精神，讓我們為之感動，事實上三黨不過半的立法院，的確帶來巨大的挑戰，「我也在基層聽到很多對國民黨的抱怨不滿。」不過今天這麼多的海內外黨代表齊居一堂，在很多不好情緒之下，大家依然來到桃園，參加國民黨130週年的黨慶，代表對國民黨都有堅定的信念。韓國瑜說，回顧這幾十年，走過來真的一句話可以形容，「一個老婆一個黨」，結婚不見得是初戀，加入國民黨百分之百是，第一次加入政黨，夫妻在家吵吵鬧鬧、心生不滿，然後為了孩子、為了家庭繼續走下去，對國民黨有的時候心生不滿充滿的抱怨，甚至有憤怒情緒，總結只有一句話，「恨鐵不成剛！」韓國瑜提及，從家庭、政黨、政治工作也好，都是希望國民黨越來越好的信念，看到民進黨執政，相信各位在座，還有廣大的台灣民眾都能感覺到，「民進黨執政真的是太差！很多地方要靠我們中國國民黨來監督。」韓國瑜感嘆，自己年紀也一天天大，夕陽也即將西下，但是暮然回首，還是對中國國民黨充滿了信念，他堅信，中國國民黨是維護中華民國最重要的一股力量，中國國民黨的存在，是維護中華文化道統最重要的一股力量，堅信中國國民黨強而有力的存在，是保護台澎金馬安全最重要的力量，堅信中國國民黨強大的存在，是保障兩岸和平發展、兩岸交流最大一股力量。韓國瑜喊話黨內所有同志們，多多鞭策、鼓勵國民黨，但是，在三黨不過半的情況之下，國民黨的立法委員非常的辛苦，尤其藍委陳玉珍已經掉了一顆大牙、陳菁徽差一點人命都丟掉，每個立法委員在前立法院衝刺時，如果對國民黨有所期待，甚至有所不滿的，所有的好朋友們請多給一點鼓勵。韓國瑜相信，在黨團總召傅崐萁、黨團三長的領導之下，未來立法院表現會越來越好，也會讓國人同胞對國民黨充滿更多的信心，也會讓執政民進黨各種荒腔走板，能夠匡正他們走向更好的執政道路，不腐敗的執政道路。「我想國民黨強而有力的存在是最重要的，拜託各位黨代表，繼續鼓勵我們鞭策我們！」