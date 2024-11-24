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▲劉冠廷主持金馬說學逗唱樣樣來，吊鋼絲、拋球都完美呈現，只可惜最後口誤抱撼。（圖／台視提供）

▲劉冠廷的兒子「小太陽」盯著電視上主持的爸爸看。（圖／孫可芳IG）

男星劉冠廷昨（23）日晚間擔任金馬獎頒獎典禮主持人，他上台表演時還帶來精采雜耍演出，讓台下電影人驚呼連連。但劉冠廷最後主持收尾卻誤把「金馬62」喊成「金馬26」，引來不少罵聲。對此，劉冠廷的老婆孫可芳特地發文護航他，孫可芳曝光劉冠廷幕後準備的心酸，更以兒子的語氣說：「ㄅㄚㄅㄚˋ終於卸下重責大任，大家都說這是最吃力不討好的工作，但我覺得ㄅㄚㄅㄚˋ還是閃閃發亮」，希望大家可以看到劉冠廷的努力。劉冠廷昨晚在頒獎典禮結尾時，突然喊出：「金馬26，我們明年見！」把明年第62屆金馬獎誤講成26屆，讓觀看直播的網友紛紛留言吐槽，「我們這是要穿越了嗎」、「好大的出包」、「ㄍㄧㄥ了整晚大破功笑死」。但也有網友稱讚劉冠廷昨日的表現，「邊丟球邊講台詞超級難」、「看到起雞皮疙瘩」，足見劉冠廷為了這次金馬獎下足苦功。孫可芳今日凌晨也在IG發文，貼出兒子盯著金馬獎轉播的照片，以兒子的視角分享劉冠廷一路以來的辛酸，「ㄅㄚ ㄅㄚˋ 練習了好久，家裡每天都有紅色球球飛來飛去，球球常常砸到地墊或媽媽，就是不會砸到我。ㄅㄚㄅㄚˋ常常對著空氣講話，清晨就出門拍攝工作，工作完接著排練，半夜才帶著佈滿血絲的雙眼回家，親完我之後又去練習」。孫可芳貼文中透露，劉冠廷登台主持前晚還緊張到失眠，加上兒子半夜起來哭，劉冠廷都沒睡好還堅持要幫小孩換尿布，早上匆忙吃完早餐就出門了。聽到劉冠廷大喊「金馬26」當下，孫可芳用兒子的口吻笑說：「果然是我ㄅㄚㄅㄚˋ，認真又好笑，連突然當機都真的很突然，真是充滿驚喜的人」。看到劉冠廷終於卸下重責大任，孫可芳也直言：「大家都說這是最吃力不討好的工作」，但她和兒子還是覺得劉冠廷閃閃發亮，以他為榮。粉絲看了也紛紛留言稱讚劉冠廷的表演，「你爸爸超厲害的」、「爸爸好棒真的哭出來」、「是不是之前每天都看到爸爸在丟球」、「金馬小太陽，我超級喜歡你拔把的」、「我完全沒發現冠廷說成金馬26，只有聽到謝謝大家晚安，就覺得好安心，終於不用再焦慮了，為了雪恥一定是要再一次金馬62的啦！最佳金馬主持人冠廷」。