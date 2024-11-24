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現年39歲的旅美左投陳偉殷日前曾表態，想披上國家隊戰袍出戰世界棒球12強，雖然一度傳出有望以替補身份選進中華隊，但最終因手臂已經關機婉拒邀約。雖然陳偉殷並未征戰12強，仍還是十分關注中華隊的近況，並在社媒臉書透露，已經前往日本東京，並遇上自己赴美時的貴人。陳偉殷在臉書發文：「Dave 是我在金鶯時期的投手教練，也是我人生中的貴人。他總是告訴我要相信自己，給予我很多支持，幫助我在球場上發揮出最大的潛能，這份感激一直記在心裡。即使離開金鶯之後，我們也一直保持聯繫。他還帶過亞洲的大投手——野茂英雄前輩，能夠跟大前輩一樣受到他的指導，我真的覺得自己超級幸運！我們上一次見面還是在2020年初，這次看到美國隊教練團名單時，我就在想或許有機會能再見到他！結果真的見到了今年77歲的他，氣色超好，還是像以前一樣充滿元氣。真的很開心能再次相聚！」雖然無緣征戰12強賽，但陳偉殷在返台後就曾與中華隊碰頭，並替他們送上祝福，更表態有意願征戰明年2月在台灣舉行的世界棒球經典賽。現年39歲的陳偉殷，生涯曾效力過日本職棒中日龍，與美國職棒巴爾的摩金鶯、邁阿密馬林魚，在日職登板133場，有95場為先發登板，拿下37勝、33敗、防禦率2.60的成績，並在2012年透過入札制度赴美挑戰，在美職生涯中，共出賽219場，其中170場為先發登板，拿下59勝、51敗，在1064.2局投球中送出846次三振，防禦率為4.18。