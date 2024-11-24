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▲振興醫院治癒Rosa的耳內膽脂瘤，助她右耳重拾聽力。（圖／振興醫院提供）

86歲的Rosa長期旅居菲律賓，多年來右耳反覆疼痛還流膿，經當地醫師診斷為中耳炎後，長期使用抗生素治療，導致胃部不適、消化不良，病情仍進展至中耳炎合併膽脂瘤，且膽脂瘤還侵犯至顱底，決定到台灣振興醫院就醫，經治療後，右耳終於恢復聽力，返回菲國後追蹤情形也相當穩定。振興醫院耳鼻喉部主任蕭安穗表示，膽脂瘤是慢性中耳炎的併發症，由角化鱗狀上皮細胞堆積在中耳或乳突腔內形成角質瘤狀物，會破壞中耳腔的聽小骨，侵蝕鼓室腔及乳突腔周邊的骨性結構，嚴重時會穿破大腦與鼓室間的隔板。針對膽脂瘤的治療，蕭安穗說，抗生素治療僅能暫時改善症狀，全身麻醉下進行手術清除是目前唯一治癒方式，一般可分為2種：優點：術後外耳道結構正常，不需太多照顧，聽力較能維持。缺點：復發時不易察覺，可能需再次手術。優點：復發時易察覺，門診即可清除，需再次手術的機率低。缺點：聽力維持困難，需定期清理大空腔以防感染。蕭安穗指出，由於Rose女士右耳常年發炎，經幾乎已喪失聽力，因此選擇易察覺復發，並能降低再次手術機率的開放式手術，而醫療團隊在手術過程中，並將明膠海綿填塞在空腔底部，再以耳軟骨片鋪在明膠海綿上形成耳道壁，外層另鋪以筋膜或皮膚，同時修補耳膜，術後3週再取出耳道填塞物，而5週後已可見到完整修補的耳膜及成型的耳道。Rosa術後經3次耳道局部治療，耳道及耳膜均癒合良好，術後滿6週便與家人返回菲律賓，後續追蹤也發現恢復狀況穩定，生活品質獲得大幅改善。蕭安穗提醒，膽脂瘤雖非真正的腫瘤，並無病理上的惡性細胞，但會破壞聽小骨，造成許多併發症，千萬不可忽視，應及早就醫治療，以免惡化，甚至造成聽力損失。