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外交部長林佳龍率台灣無人機產業團赴立陶宛交流，行程結束後轉往波蘭見證烏克蘭布查（Bucha）市長費多盧克（Anatolii Fedoruk）與中華電信簽署「台烏5G智慧城市示範區」合作案。林佳龍說，烏俄戰爭爆發後，台灣當時第一時間伸援協助重建布查市，期盼未來能以科技實力，加強布查的資訊安全。外交部指出，布查市位於烏克蘭首都基輔近郊，2022年2月烏俄戰爭爆發時，布查首當其衝，開戰3天就遭俄軍佔領，雖不久後烏克蘭成功反攻奪回，卻發現布查鎮已成人間煉獄。所幸台灣第一時間伸出援手，而布查市長費多盧克去年也訪台致謝，期待借助台灣領先的科技實力，協助該市重建工作。外交部長林佳龍指出，據估計，烏克蘭有50%的電信設備來自中國，這些設備不僅被認為有洩漏機密的風險，且中國已被北約認定是烏俄戰爭的關鍵助力者（decisive enabler），因此如何漸少對中國電信設備的依賴備受關注。此行他與費多盧克在波蘭首都華沙碰面，見證費多盧克市長與中華電信簽署「台烏5G智慧城市示範區」合作案，將協助布查架設城市運作所需的專用5G市政網路，減少對中國的依賴、改善市民生活，同時也大大加強資訊安全。林佳龍強調，布查市將成為台灣輸出智慧城市解決方案的示範案例，展現台灣的科技實力，並協助台商布局全球，落實總統賴清德經濟日不落國的政策目標。