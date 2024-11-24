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俄烏戰爭情勢升級，雙方在庫斯克地區（Kursk）進行的拉鋸戰逐漸失衡，隨俄軍近期的反攻，烏軍自8月來成功控制的庫斯克地區面積，已大幅流失超過4成。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，俄羅斯與烏克蘭的戰爭可能會在明年結束，他正等待美國總統當選人川普提出解決衝突的計畫。根據烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）報導，澤倫斯基在一場糧食安全會議上表示，「戰爭何時結束……當俄羅斯希望這場戰爭結束，當美國的立場更強硬，當『南方世界』（Global South，又稱全球南方或南方國家，意指開發中國家）支持烏克蘭並支持結束戰爭時，戰爭就會結束。這條路不會輕鬆，但我相信我們有機會在明年做到。」澤倫斯基進一步補充道，「我們對來自非洲、亞洲和阿拉伯國家的領導人提出的建議持開放態度。我也想聽聽美國新任總統的建議。我認為我們將在明年一月看到這些建議，並制定結束這場戰爭的計畫。」澤倫斯基在上週對烏克蘭公共廣播電視台（Suspilne）表示，在川普接任總統之後，俄烏戰爭將會「更快地」結束，「我們必須竭盡全力，確保戰爭在明年通過外交手段結束。」川普先前曾多次對美國持續援助烏克蘭表達質疑，並聲稱若他是總統，根本就不會發生這場戰爭。在今年七月，川普曾表示自己可以在一天內解決俄烏戰爭，但並未具體說明會如何做到。