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Ryan Ward手機被感謝訊息灌爆！在複賽吞下2連敗的美國隊，昨（24）日交手委內瑞拉，美國隊外野手Ryan Ward，在9局上敲出帶有超前致勝分的陽春彈，不僅幫助美國隊獲勝，同時也讓中華隊確定前進冠軍戰，成為新任的「台灣之友」。美國隊複賽第3戰，碰頭同在A組的強敵委內瑞拉，因為攸關中華隊能否直接晉級冠軍戰，所以此役備受台灣球迷關注。美國大聯盟記者Jon Morosi，今（24）日稍早在個人社群平台發文，指出Ryan Ward告訴他：「