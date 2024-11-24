Ryan Ward手機被感謝訊息灌爆！在複賽吞下2連敗的美國隊，昨（24）日交手委內瑞拉，美國隊外野手Ryan Ward，在9局上敲出帶有超前致勝分的陽春彈，不僅幫助美國隊獲勝，同時也讓中華隊確定前進冠軍戰，成為新任的「台灣之友」。大聯盟記者Jon Morosi稍早發文指出，Ryan Ward在開轟後收到大量台灣球迷的感謝訊息，讓他的手機2次無法負荷，而自動關機。
台灣球迷太熱情 Ryan Ward手機被灌爆
美國隊複賽第3戰，碰頭同在A組的強敵委內瑞拉，因為攸關中華隊能否直接晉級冠軍戰，所以此役備受台灣球迷關注。本場比賽異常膠著，美國隊雖然先取得5：1領先，但委內瑞拉打線在7、8局展開猛攻，並靠著Diego Castillo的三分砲，將比分追成5：5平手。
不過效力洛杉磯道奇3A的重砲Ryan Ward，在9局上重擊中職洋投富藍戈，敲出超前致勝的陽春砲，更一舉幫助台灣晉級冠軍戰，被球迷讚美為「台灣之友」。
美國大聯盟記者Jon Morosi，今（24）日稍早在個人社群平台發文，指出Ryan Ward告訴他：「在昨天的全壘打之後，他收到眾多台灣球迷的感謝訊息，讓他的手機被灌爆，連續2次自動關機。」
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美國隊複賽第3戰，碰頭同在A組的強敵委內瑞拉，因為攸關中華隊能否直接晉級冠軍戰，所以此役備受台灣球迷關注。本場比賽異常膠著，美國隊雖然先取得5：1領先，但委內瑞拉打線在7、8局展開猛攻，並靠著Diego Castillo的三分砲，將比分追成5：5平手。
不過效力洛杉磯道奇3A的重砲Ryan Ward，在9局上重擊中職洋投富藍戈，敲出超前致勝的陽春砲，更一舉幫助台灣晉級冠軍戰，被球迷讚美為「台灣之友」。
美國大聯盟記者Jon Morosi，今（24）日稍早在個人社群平台發文，指出Ryan Ward告訴他：「在昨天的全壘打之後，他收到眾多台灣球迷的感謝訊息，讓他的手機被灌爆，連續2次自動關機。」
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