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▲世界棒球12強中華隊先發外野手曾頌恩今年24歲，生日為 2000/1/8 ，他是未來國家隊新生代強打。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.21）

中華隊在這一屆WBSC世界12強賽的好成績能夠維持多少年？稍早根據官方資料，本屆中華隊是這次12強賽最年輕的隊伍，平均年齡僅24.5歲，在12支球隊中排名最後，比日本和韓國都更年輕，台灣棒球新世代讓人期待。今年世界12強賽，不少隊伍都派出年輕選手參戰，與上一屆12支球隊中有10支球隊平均年齡在30歲以上不同，這一屆「沒有任何球隊平均年齡在30歲以上」，本屆參賽選手平均年齡25.8歲。各隊都在進行世代交替，為之後的WBC世界棒球經典賽以及洛杉磯奧運來備戰。這一次韓國在小組賽遭到淘汰，首次無緣打進超級循環賽階段，韓國方面對此表示是因為換血導致的青黃不接，他們這次球員平均年齡僅有24.8歲，為12隊第二年輕的隊伍。不過中華隊比他們更年輕，平均年齡只有24.5歲，今天對日本先發的林昱珉只有21歲，球隊中有很多「00後」，包括：戴培峰 2000/1月8日 24歲曾頌恩 2000/1/8 24歲張政禹 2000/6/8 24歲江坤宇 2000/7/4 24歲莊昕諺 2000/10/19 24歲邱智呈 2000/11/26 23歲王志煊 2001/9/5 23歲林昱珉 2003/7/12 21歲這一次中華隊能用如此年輕的陣容打進到冠軍戰，實在不容易，年齡雖然不能等同實力，但經驗對於選手在大比賽上的發揮很重要，本屆打進超級循環賽的美國和委內瑞拉，平均年齡分別是27.5歲和26.3歲，高居第一和第三，而日本則是25.2歲，亞洲三強都派出年輕陣容應戰。有趣的是，本屆最年輕選手前兩名分別是古巴選手Dario Sarduy（2005/11/12）和韓國的金澤延（2005/6/3），這兩位選手出生年份剛好是本屆最年長選手Rich Hill（44歲）在大聯盟出賽的第一年）。Hill有守護住了「老將的尊嚴」，對本屆進攻火力凶猛的日本隊，投4局只讓對手敲出1支安打，沒有送出任何三振，還飆出5次三振，無失分。