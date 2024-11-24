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國民黨今（24）日召開全代會，以「攜手共創 陽光台灣」為主軸，同時結合國民黨130週年黨慶活動。值得注意的是，全代會實質開會議程只有25分鐘，挨批實在太短，昨天官網上公布的大會程序表上，議程時間已經酌增10分鐘，今日上午正式開會前，時間又被悄悄再延長20分鐘，總共55分鐘。就連國民黨前主席洪秀柱都說，「時間應該多開放一點，讓大家暢所欲言、好好談一下」。國民黨今（24）日上午於桃園會展中心舉行第21屆第4次全代會暨130週年黨慶活動。原先全代會議程第1階段報告討論議程，包含黨務、立法院報告；通過中評會委員聘任及追認案以及處理一般提案與臨時動議僅，全程僅有25分鐘，被黨代表質疑是一言堂，比小學開班會時間還短，只是走流程；黨中央事後加長程序表，延長20分鐘並給黨代表發言。對此，洪秀柱今天受訪時直言，往年全代會都開整天，今年半天確實比較晚一點，也總覺得海外各地黨代表難得來，時間應該多開放一點，讓大家暢所欲言、好好談一下，目前黨面臨這樣的狀況，大家提供好的意見供參考也是好的，但黨中央也許有其他考量，相信他們有些想法，「我不在其位不謀其政」。