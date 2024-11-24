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勞動部勞發署北分署公務員輕生案延燒，勞動部前部長許銘春昔日以公帑「就業安定基金」舉辦演唱會，自己在台上高歌嗨唱半小時的畫面也流出，再掀爭議。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌今（24）日質疑，該場音樂會在政府採購網上找不到如何招標，這些爛事「到底還有多少？」黃國昌指出，勞動部前部長許銘春濫用公帑「登台高歌」引發軒然大波。更嚴重的問題是：錢哪裡來的？預算到底編在哪裡？錢可以這樣花？「像許銘春濫用納稅人血汗錢，滿足自我私慾，順便做場子給前老闆陳菊的爛事，到底還有多少？」黃國昌表示，這場2022年9月3日舉辦的「敬！前進的光 性別工作平等法20週年音樂會」，無論2022年預算書或決算書，完全無法看出編列在哪個計畫項下。在政府電子採購網也找不到如何招標。最後他從勞動部2022年第四季辦理政策及業務宣導之執行情形表中，才發現這場音樂會共花費356萬7578元，而且竟然是勞發署從「就業安定基金-促進國民就業計畫」支出。黃國昌痛批，當時這樣胡搞的勞發署長就是這次被調職的蔡孟良。