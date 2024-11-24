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▲《看我今天怎麼說》游學修（右）在慶功宴上分享鍾雪瑩獲得金馬影后的榮耀，兩人心情都很好。（圖／台北双喜電影提供）

▲鍾雪瑩連續兩年入圍金馬影后，今年成為得主，期待能和台灣影人合作，最想與自己認識的王渝萱拍一部電影。（圖／台北双喜電影提供）

第61屆金馬獎最佳女主角得主鍾雪瑩，在台上沒有落淚，卻在致詞完的後台訪問時爆哭，成為最被討論的話題之一。她在慶功宴上解釋，看到同樣來自香港的《年少日記》盧鎮業和《窄路微塵》袁澧林，覺得在台灣碰上舊識、很有親切感，才會忍不住就哭了。金馬獎座想要放在床頭，卻不會在晚上睡覺拿起來把玩，打趣道：「我不要在晚上做重訓。」她在活動中見到很多明星都忍住沒表達愛意，唯獨看到曾經工作結識的王渝萱很激動，希望未來能合作拍電影。下個月才要過30歲生日的鍾雪瑩，金馬獎有如最佳生日禮物，在慶功宴現場記者們也紛紛預祝她生日快樂。她在得獎作品《看我今天怎麼說》中扮演天生聽損的女孩，被媽媽要求戴上人工耳蝸、幫助聽力，從小學習讀唇語和說話，反而沒有特別去學手語，不只要揣摩聽損者發音不很標準的語音，面對不同群眾時，有不一樣的優勢和劣勢，轉換非常細膩，大受評審肯定。她在片中的發音讓觀眾聽了都佩服，有沒有因此一下子回不來普通講話時的樣子？她答道：「沒有耶，香港拍片時間很短，就10幾天，我盡量用10幾天時間把角色創造出來，就讓它留了10幾天而已。」之前各方預期今年金馬影后會是兩位資深老將兼昔日影后張艾嘉、吳君如的大戰，最後鍾雪瑩殺出重圍，頗具「黑馬」的姿態。問她聽到自己名字被念出來那刻有沒有太驚訝、還是早有心理準備？她很老實回答：「我不知道剛剛有沒有拍到，我有一點『蛤』的樣子。」再聽說支持張艾嘉或是吳君如的評審，有再提出翻案、希望影后得主再一次表決，因為要2/3人數同意、門檻很高，她的獎也就有驚無險。她表示沒有上網看到評審過程，可是還是感謝所有人。近年來一些香港新秀在台灣慢慢建立起知名度，也有的參與台灣影片拍攝，除了連續兩年入圍金馬影后又在今年獲獎的鍾雪瑩之外，她提到的盧鎮業、袁澧林，還有劉俊謙、柯煒林、蔡思韵等，都是觀眾很容易想得到的。鍾雪瑩透露香港演員不多，新演員們常會在各種活動中碰到，可是要在台灣碰到，就會特別有種親切感，才讓她一下子想哭。她在《看我今天怎麼說》對手游學修，最後是以第2高票成為影帝獎遺珠，她笑言自己獲獎有一部分也是游學修的，他是「心靈強大的人類」，有跟她恭喜，也知道自己在影帝是戰到最後，所以整個很嗨，雖然替他有些可惜，但不用特別安慰或是擔心。金馬獎典禮是華人影人的聚會，鍾雪瑩坦言自己是不好意思自我推薦、很安靜不知道要怎麼開口的人，當然也是蠻想和台灣影人合作，因為常常看到台灣電影，不過和曾獲金馬最佳女配角、這次擔任星光大道主持之一的王渝萱，過去工作上就認識，本來王渝萱跟她說沒被分配到訪問她，最後卻又問了她問題，兩個人都很嗨，很希望能一起拍電影。金馬得獎者除了最重要的獎座外，還有豐厚好禮，特別是今年有價值台幣23萬的腳踏車，鍾雪瑩表示留了香港的電影製作公司地址，也覺得大禮包中壓得扁扁的一袋米很可愛，金馬獎座造型悠遊卡也很不錯，台灣媒體建議她，常來台灣就可以盡情使用悠遊卡。