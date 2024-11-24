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▲攝護腺肥大會造成膀胱容量減少，就會引起夜間頻尿。（示意圖／翻攝自unsplash）

一名67歲男性10年前接受傳統攝護腺刮除手術，術後一度恢復良好，但近幾年頻尿症狀再度浮現，一個晚上甚至要起床3、4次，日前終於受不了，決定到大醫院治療，經與醫師溝通後，接受新型的攝護腺拉提手術，時間僅需15分鐘，在門診即可進行，不用住院，且術後頻尿症狀大幅減輕，目前持續於門診追蹤。中國醫藥大學新竹附設醫院泌尿科主治醫師羅敏誠說，攝護腺拉提手術才剛引進台灣，其與傳統的雷射治療或刮除手術最大不同處，在於這項手術僅僅是將攝護腺拉開，再用專利的鎳鈦合金軟釘固定住，平均會使用4~6個，可有效將尿道拓寬，而不會破壞掉攝護腺，因此不會引發逆行性射精等問題。羅敏誠表示，攝護腺拉提手術後留置尿管的時間最多僅半天，甚至有一半以上的患者可以不用放尿管，而因免去長時間放置尿管，恢復時間相對較快，可選擇隔天出院，也可選擇門診手術完直接回家。不過，羅敏誠也說，患者於攝護腺拉提手術後可能仍會經歷短暫的不適，包括急尿、血尿及骨盆腔疼痛等，發生率約10~15%，但一般用藥物控制即可，且多數症狀會在2~4周內緩解，高達8成的患者能夠回復正常生活。羅敏誠強調，並非所有病人都適合進行攝護腺拉提手術，首要條件是攝護腺的大小必須符合要求，通常不能超過80~100克；其次，攝護腺中葉的體積也需考量，若突入膀胱過多，手術的難度、效果都會受到影響，因此患者必須與泌尿科醫師詳細討論，經醫師評估後才可進行此治療。