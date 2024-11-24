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▲2024年第3屆WBSC世界12強棒球賽，今（24）日進行銅牌戰，效力中職富邦悍將的洋投羅戈，在3局登板中繼。（圖／葉政勳攝）

美洲霸主爭霸戰！世界12強棒球賽的最後一天賽程，美國隊昨（23）日以6：5驚險擊敗委內瑞拉後，雙方確定成為銅牌戰的對戰組合，今（24）日再度交手，委內瑞拉派出中職強投勝騎士（Mario Sanchez）先發，對決有豐富大聯盟經驗的Casey Lawrence。Carson Williams首局就敲出二壘安打，讓美國隊首局就攻上得點圈，不過Ryan Ward在嘗試盜上二壘時遭到阻殺，未能開局就攻下分數。比賽2局下，委內瑞拉由Carlos Perez的安打作為開端，不過Angel Reyes擊出一遊間滾地球，形成463雙殺打，Casey Lawrence完成另類3上3下。而Casey Lawrence在5局下也持續封鎖委內瑞拉攻勢，目前5局結束，美國2：0領先委內瑞拉。