美洲霸主爭霸戰！世界12強棒球賽的最後一天賽程，美國隊昨（23）日以6：5驚險擊敗委內瑞拉後，雙方確定成為銅牌戰的對戰組合，今（24）日再度交手，委內瑞拉派出中職強投勝騎士（Mario Sanchez）先發，對決有豐富大聯盟經驗的Casey Lawrence。勝騎士前2局無失分，但在3局出現亂流，讓美國隊靠著犧牲打、觸身球搶下分數，而Casey Lawrence表現相對穩定，前5局打完，美國2：0領先委內瑞拉。
委內瑞拉中職套餐 勝騎士亂流失分
Carson Williams首局就敲出二壘安打，讓美國隊首局就攻上得點圈，不過Ryan Ward在嘗試盜上二壘時遭到阻殺，未能開局就攻下分數。比賽2局下，委內瑞拉由Carlos Perez的安打作為開端，不過Angel Reyes擊出一遊間滾地球，形成463雙殺打，Casey Lawrence完成另類3上3下。
比賽3局上，勝騎士接連投出3次四壞球保送，陷入滿壘危機，並靠著Carson Williams的中外野高飛犧牲打開張，美國隊在銅牌戰先馳得點，勝騎士也在失分後，只投了2.2局就退場。隨後，美國隊再靠著觸身球擠回分數，取得2：0領先。
富邦悍將洋投羅戈在4局上登板中繼，在5局上出現得點圈危機，但連續對Carson Williams、Ryan Ward飆出三振，化解危機。而Casey Lawrence在5局下也持續封鎖委內瑞拉攻勢，目前5局結束，美國2：0領先委內瑞拉。
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Carson Williams首局就敲出二壘安打，讓美國隊首局就攻上得點圈，不過Ryan Ward在嘗試盜上二壘時遭到阻殺，未能開局就攻下分數。比賽2局下，委內瑞拉由Carlos Perez的安打作為開端，不過Angel Reyes擊出一遊間滾地球，形成463雙殺打，Casey Lawrence完成另類3上3下。
比賽3局上，勝騎士接連投出3次四壞球保送，陷入滿壘危機，並靠著Carson Williams的中外野高飛犧牲打開張，美國隊在銅牌戰先馳得點，勝騎士也在失分後，只投了2.2局就退場。隨後，美國隊再靠著觸身球擠回分數，取得2：0領先。
富邦悍將洋投羅戈在4局上登板中繼，在5局上出現得點圈危機，但連續對Carson Williams、Ryan Ward飆出三振，化解危機。而Casey Lawrence在5局下也持續封鎖委內瑞拉攻勢，目前5局結束，美國2：0領先委內瑞拉。
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