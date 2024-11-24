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▲台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟理事長黃映綺，說明今（24）日遊行訴求。（圖／記者吳翊緁攝）

▲本土小牙醫聯盟指出，衛福部「優化偏鄉醫療精進計畫第2期」的牙科部分，仍開放尚未實習、無執照的波波牙醫畢業生申請。（圖／本土小牙醫聯盟提供）

▲台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟理事姚欣宜。（圖／記者吳翊緁攝）

▲2023年國外學歷牙醫師全國分布圖。（圖／本土小牙醫聯盟提供）

▲台大牙醫學系副教授王東美（左）與台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟理事長黃映綺。（圖／記者吳翊緁攝）

「波波醫師」爭議持續延燒，本土小牙醫、台灣基層牙醫師協會偕同全台牙醫學系學生今（24）日上街「反密醫、反特權、 反對24億假偏鄉計畫」大遊行，並提出3大訴求。台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟理事長黃映綺表示，衛福部長邱泰源只是「話術」，不應假良善名目行開放名額之實，呼籲立法院修改《醫師法》，設立國外學歷醫牙學歷實習名額上限，以現況重新思考每年既有50位名額是否下修回30位。牙醫團體、牙醫系學生及教師今日下午2點號召民眾上街，捍衛台灣醫療與公平正義，並在行前記者會上高喊「反對假偏鄉計劃、大開波波後門」、「波波醫師國考、資格不能放水」、「國外名額設上限、實習品質有保障」。雖然衛福部表示，計畫會以55個無牙醫偏鄉為優先、本國學歷優先、不會派無執照醫師到偏鄉無服務，不過，牙醫團體認為只是在「話術」，偏鄉醫療計畫為什麼會綁定「無照波波牙醫訓練計畫」？該計畫的波波牙醫實習名額，到底是不是外加在原有公告的名額之上？這次遊行就要求衛福部排除無執照波波牙醫申請偏鄉計畫、維持原有學歷採認原則，並呼籲立法院修改《醫師法》，設立國外學歷醫牙學歷實習名額上限。黃映綺說，今日遊行3大訴求，首先要求撤回假偏鄉計劃，優化偏鄉第2期牙科部分重新審議，真正訂定有益偏鄉計劃，讓24億真正入到偏鄉，而不是拿來為權貴子弟鋪路當醫生。第2，要求嚴格審核國外學歷入台灣考照的資格不能放水放寬，不能因誰的子女想當醫生。就把標準降低，因為這攸關全台灣人命安全。第3，希望維持訓練品質，優秀培養國內優秀學生，即使容許一定名額進入台灣醫療體系。也要好好培訓他們，只有良好培品質，才能保證人民就醫安全，所以主張修法把實習名額上限納入醫師法，法律約束行政機關，因為行政機關讓人太不放心了。她強調，這次訴求除保護全民醫療品質，還有教育公平公正，這是全民問題不是政黨問題，也已廣邀各政黨出面對這議題表態及人命到底重不重要？波波醫師問題非常嚴重，關係人民健康安全，還有波媽立委在立院提案自肥，所謂考選部與衛福部聯手放水，違法行政司法問題，甚至還有密醫在外診所流竄，形成利益共犯結構，國家醫學教育認證制度崩壞，這是非常嚴重的問題，呼籲民意代表維護人民最大利益，不要用政治利益交換就把人民健康安全犧牲掉。黃映綺更指出，衛福部「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」中的牙科部分，開放尚未實習、無執照的波波牙醫畢業生申請，實習名額繞過原有專家會議討論機制，乃外加在賴總統承諾的每年50名之外。本國牙醫系每年限制招生391人，如今湧入每年100名以上的波波牙醫，波波將成為全台最大牙醫系，本國教學系統實在無法負荷，醫師訓練品質將全面崩盤。波波實習後國考通過率不到6成，無法考取執照的大量波波密醫流入診所，民眾毫無保障，而偏鄉民眾一樣沒有醫師。政府開放波波15年，結果他們8成以上留在6都，服務偏鄉的比率遠低於本國學歷。黃映綺痛批，衛福部假借偏鄉名義增加波波名額，根本是「假偏鄉、真後門」。她感嘆台灣史上出現第一位醫師總統，衛福部卻製造台灣醫療史上最大危機。黃映綺解釋，55個無牙醫鄉鎮，其實是沒有牙科診所，但有一半以上已有牙科醫療站，剩下的也有巡迴醫療，並不是找不到牙醫師看診。牙科治療設備器械難以搬運，但計畫並沒有設立偏鄉最需要的醫療站，而是招募一堆波波實習生塞在大醫院。計畫推行後，55個無牙醫偏鄉一個都不會減少，還會把原先在偏鄉服務的醫師排擠走，偏鄉民眾只有更慘。衛福部將願意長期留在偏鄉的公費生名額砍到剩下不到1/4，奪走弱勢學生當醫生的機會，卻用24億大量增加波波名額，根本是劫貧濟富。而真正用在偏鄉的補助計畫，今年預算僅增加3000萬。自己身為偏鄉醫師，實在不認為政府是在照顧偏鄉。她呼籲，計畫的績效指標應修正為偏鄉醫療改善成效，而非訓練之招募人數。偏鄉醫療與波波實習名額問題，是兩個不同問題不應混為一談，呼籲衛福部撤回計畫中的「充實在地牙醫醫療量能」項目重新擬定。台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟理事姚欣宜也指出，學歷採認原則是審核國外學歷醫牙畢業生是否具有醫師國考資格的第一道關卡，這兩年半考選部卻沒有依法審核，而是和衛福部聯手放水。衛福部原本還想在新的「醫師法施行細則」中廢除該原則，卻厚顏無恥地號稱自己的管制變嚴格。如今在協會的抗爭之下，總統賴清德和衛福部終於承諾新的施行細則中會保留該原則，讓函授、遠距教學、以及未對外公開招生等排除在醫師國家考試資格之外。協會將繼續監督，直到承諾變成白紙黑字，也呼籲考選部應公開說明過去兩年半的違法行政，對民眾的疑慮做交代。台大牙醫學系副教授王東美也表示，98年時衛生署、教育部、考選部和各大醫院代表共同決議，國外學歷每年實習名額不應超過國內醫牙學系招生總額1/10，以維持教學訓練和醫療品質。王東美表示，教學訓練的資源寶貴，應以訓練本國學生為主，不應稀釋人力以訓練更多波波而降低教學品質，呼籲立法院將波波實習名額上限寫入醫師法。