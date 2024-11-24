我是廣告 請繼續往下閱讀





盧秀燕上午率領國民黨台中立委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋等人一同出席全代會，更特地穿上球衣，直呼「今天中華隊一定要拿冠軍」，面對媒體追問，本土派大老王金平缺席全代會？她則笑而不答，快步進入會場。 洪秀柱則說，外界別因王不來就有其他想法，更笑說「就算他出來選也很正常，也沒關係」，王可能有自己的事情，不要把每個人的行為都表示背後有特別動機，他不來一定有特別的事情，更反問現場媒體「如果我沒來你們會怎麼做文章？」



洪秀柱則說，外界別因王不來就有其他想法，更笑說「就算他出來選也很正常，也沒關係」，王可能有自己的事情，不要把每個人的行為都表示背後有特別動機，他不來一定有特別的事情，更反問現場媒體「如果我沒來你們會怎麼做文章？」 李彥秀則指出，事前都有一一邀請黨內重要長輩及同志，每一位可能有自己的行程安排，但都會給予黨慶最大祝福，強調國民黨平時內部與每位同志都有溝通管道。



李彥秀則指出，事前都有一一邀請黨內重要長輩及同志，每一位可能有自己的行程安排，但都會給予黨慶最大祝福，強調國民黨平時內部與每位同志都有溝通管道。 ▲台北市長蔣萬安出席全代會。（圖／記者李政龍攝，2024.11.24） ▲新北市長侯友宜現身全代會。（圖／記者李政龍攝，2024.11.24） ▲前國民黨主席吳伯雄現身全代會。（圖／記者李政龍攝，2024.11.24）



國民黨今（24）日召開全代會，以「攜手共創 陽光台灣」為主軸，同時結合國民黨130週年黨慶活動舉辦。一大早藍營大咖陸續集結，就連前黨主席洪秀柱、吳伯雄都出席，卻獨缺本土派大老、前立法院長王金平。被看好代表本土派參選黨魁的盧秀燕被問到此事時「笑而不答」；國民黨文傳會主委李彥秀則緩頰，事前都有一一邀請黨內重要長輩及同志，每一位可能有自己的行程安排。今天是國民黨第21屆第4次全代會暨130週年黨慶活動，包括黨主席朱立倫、前總統馬英九、立法院長韓國瑜，以及國民黨籍縣市長台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等人皆出席，但卻獨缺本土派大老、前立法院長王金平。