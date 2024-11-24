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▲川普欽點福斯新聞節目主持人赫格斯（Pete Hegseth）擔任國防部長。（圖／美聯社／達志影像）

在美國總統當選人川普（Donald Trump）提名前白宮幕僚羅林斯（Brooke Rollins）出任新政府的農業部長之後，「川普2.0」的內閣人事提名工作已經在23日全數完成。外媒分析指出，在這些內閣成員中，除了忠誠度之外還有一個共同特點比起資歷更為重要，那就是螢幕魅力。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普從福斯新聞（Fox News）「挖」來兩位明星，任命福斯政經節目主持人達菲（Sean Duffy）為運輸部長，並選擇福斯新聞節目主持人赫格斯（Pete Hegseth）擔任國防部長。此外，因13季健康節目聲名大噪的外科醫師奧茲（Mehmet Oz）則被相中主持公共醫療保險計畫。教育部長的提名則落在麥克曼（Linda McMahon）身上，她是知名「摔角女皇」，並與丈夫共同創立並壯大了職業摔角和娛樂帝國。不僅如此，川普選擇的駐以色列大使哈克比（Mike Huckabee）曾主持過福斯新聞節目六年。國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）離開國會後曾是福斯新聞撰稿人，並一度代班主持前黃金時段節目主持人卡爾森（Tucker Carlson）的節目。報導指出，川普作為前真人秀明星，深深感受到螢幕魅力的重要性。他在選人過程中，集中在那些不僅能清楚闡述他的觀點，還能在高風險、好鬥的現代媒體環境中為他辯護的人。川普的過渡團隊在海湖莊園採取類似戰情室的運作模式，顧問們通過大螢幕播放潛在人選的媒體表現片段，包括他們為川普辯護的影片以及曾批評川普的言論，充分凸顯媒體策略在他的決策過程中的核心地位。這樣的過程造就了一個「為電視而生」的內閣。川普希望這些人能向美國民眾推銷他的施政議程，同時在媒體審視下捍衛他的政府政策。對於某些部門，他則預期由副手和高層幕僚處理日常運營。川普在宣布提名人選時，也特別出了該人選的媒體背景。例如在介紹達菲時，唯一被提到與交通相關的成就是他曾幫助爭取明尼蘇達州一座道路和橋樑的資金，但川普仍不忘記提及達菲的妻子瑞秋（Rachel Campos-Duffy）是福斯新聞的明星；在任命奧茲為聯邦醫療服務中心負責人的時候，川普稱他是「世界級的溝通者」，並讚揚他的電視節目教導了數百萬美國人如何過上更健康的生活。不過民主黨對於川普的提名人選提出尖銳批評，認為許多提名人的資歷過於注重媒體經驗，而缺乏政策專業。德拉瓦州議員昆斯（Chris Coons）就形容這些提名更像是「真人秀視鏡」，而非一個「認真的內閣陣容」。不過川普依賴電視表現與形象美學並非新鮮事。在他的第一任期內，提名戈蘇奇（Neil Gorsuch）和卡瓦諾（Brett Kavanaugh）出任最高法院大法官時，就形容他們「完全符合中央選角標準（straight out of central casting）」，暗示其精緻的形象是參議員應該確認提名的理由之一。川普對電視選角的重視甚至延伸到了副總統的挑選上。他常觀看多名候選人在媒體上的表現，最終選擇了因激烈辯護而聲名大噪的俄亥俄州參議員范斯（JD Vance），並派他在電視上為川普宣傳。