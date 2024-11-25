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2024第三屆世界棒球12強賽，中華隊最終拿下第二名的佳績，雖無緣拿下冠軍，但也創下近年來中華隊在國際一級賽事的最佳成績，而在本次強大的後勤團隊是中華隊最強的後盾，從防護員、醫療團隊、情蒐小組等等，都為中華隊提供最完善的照顧，本次中職六隊都有選手入選中華隊，六支球隊也都派出各自的訓練員和防護員，除了能夠最精準的掌握選手狀態外，經過相互磨合後，讓選手們調整出最佳狀態，打出中華隊近年來最佳戰績。中華隊本次的後勤團隊在本次12強提供給選手們最完善的照顧，中信兄弟官方YT在中華隊前進東京後，也發出一支影片，中華隊防護員江育任在影片中透露，本次入選中華隊的選手，各自的母隊都有派出防護員與訓練員，此外中華隊也有隨隊醫師，強大的醫療團隊，讓選手能夠沒有後顧之憂的在場上拼搏，江育任在影片最後也提到本次選手與後勤團隊大家都很團結，能夠闖進超級循環賽，感覺蠻不一樣的。除了擁有完整的醫療團隊外，本次中華隊的情蒐團隊也是非常強大，其中就包括吳昇峰、陳瑞昌等人，為中華隊提供最專業且完整的情蒐分析，除了情蒐團隊的資料外，中華隊延續經典賽引用的「IPitch智慧型發球機」，幫助打者提前適應對手投手的球路。亞洲唯一一台IPitch發球機由「71Sports投打學苑」引進，並在蔡其昌協調下租借給中華隊使用。該學苑還派出專員協助操作，讓中華隊得以在備戰期間進行更貼近實戰的模擬訓練。中華隊在確定晉級超級循環賽後，由於WBSC的規定，中華隊無法獨自包機前往東京，導致有7名選手被分配到經濟艙，中華隊抵達東京後，中職會長兼本次中華隊領隊的蔡其昌積極和交通部與華航協商，最終成功爭取讓中華隊能夠在回程以包機形式返回台灣。中華棒球協會理事長辜仲諒，在中華隊確定晉級超級循環賽後，允諾發放新臺幣4000萬元，希望將錢花在刀口上，用於教練、球員和後勤團隊，；若奪冠將自掏腰包，再加碼新臺幣3000萬元獎金，讓中華隊全隊上下提升不少士氣。