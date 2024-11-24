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▲醫師表示，痛風若僅用止痛藥緩解症狀，長期下來恐對身體造成嚴重負擔。（圖／shutterstock）

劉先生（化名）閒暇時常與朋友聚會，且常不忌口，最近關節開始不舒服，僅自行服用止痛藥，還自認多吃鹼性食物即可產生酸鹼中和作用，尿酸便不會升高，直到後來足部痛到無法著地才就醫，檢查發現尿酸大幅超標，確定是痛風急性發作。振興醫院過敏免疫風濕科主任李信興說，體內尿酸過多或排泄不良，堆積於體內，造成血中尿酸過多，即為高尿酸血症，而當尿酸值持續大於7mg/dL，便可能產生結晶鹽在關節、內臟中沉積，導致關節因尿酸結晶而出現紅、腫、熱、痛等發炎反應，即稱為痛風。李信興表示，不少人以為光靠飲食控制就能避免痛風發作，一份調查便發現，近4成民眾對痛風有錯誤認知，認為痛風沒有發作便不需特別治療，平時只要靠飲食控制，痛風就不會找上門，即使發作，服用止痛藥即可。對於痛風的正確治療，李信興說，應使用降尿酸藥物，才能穩定控制尿酸值，若病人誤信偏方或未依照醫囑，僅用止痛藥緩解症狀，長期下來恐對身體造成嚴重負擔，最後甚至會演變為終身洗腎。此外，高尿酸血症除了會引起痛風、影響腎臟健康，研究也證實與高血壓、心臟衰竭、冠狀動脈疾病，甚至男性勃起功能障礙等息息相關，絕對不可輕忽。李信興指出，目前國內、外治療指引均建議，痛風患者應長期穩定使用降尿酸藥物，積極將尿酸值控制在6mg/dL以下，可大幅下降其他疾病發生風險，而部分研究也發現，當患者規律用藥控制尿酸值在6mg/dL以下，能明顯延緩腎功能惡化，甚至逐漸恢復腎功能。李信興提醒，民眾若出現痛風症狀，須對症下藥，切勿只服用止痛藥，以免關節持續惡化，甚至引發腎臟病或心血管疾病等共病。