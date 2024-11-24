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▲2024世界12強棒球賽，郭俊麟表現相當亮眼。（圖／記者葉政勳攝）

▲中華隊中繼投手陳冠宇，在今天台日冠軍賽相當有可能會上場。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.22）

2024年世界棒球12強賽冠軍戰於今（24）日晚間6點登場，由地主日本武士隊與中華隊再度展開對決，這也是雙方在本次賽會第3度交手，前兩次都是由日本隊帶走勝利。不過中華隊投手陳冠宇也在今天中午嗑「日式豬排飯」被拍下，真實含義也曝光了。今（24）日中午郭俊麟在社群平台Threads上發文，貼出從旁邊側拍另一位投手陳冠宇吃飯的照片，而陳冠宇手中則是一碗日式豬排飯，郭俊麟也為其加上附註事實上郭俊麟過去曾旅日效力於西武獅隊，而「陳陳大丈夫」陳冠宇則待過千葉羅德海洋與橫濱DeNA海灣之星，兩人在日本都闖出不錯成績，直到近年才回到中華職棒延續職業生涯。由於兩人都相當熟悉日本文化，更從今天中午就開始吃飯就充滿巧思，因為豬排飯在日文叫做カツ丼，カツ的發音近似日文的「勝」，因此在當地考試、比賽前，選手考生們都會吃上一碗，來宣示「必勝」，並期盼能保佑奪勝。再加上昨（23）日的台灣、日本消化比賽中，陳冠宇沒有出賽，是中華隊特意保存的牛棚最強大戰力之一，更期盼他能在今天比賽上能壓制日本武士隊。