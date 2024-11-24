清宮幸太郎被台式應援震驚！世界12強棒球賽進入尾聲，日本隊昨（23）日出戰中華隊，雖然是「消化試合」，但比賽過程膠著，更吸引滿場4萬1,674名觀眾，其中有不少台灣球迷聚集在三壘側，以台式應援為中華隊加油。日本隊三壘手清宮幸太郎，在賽後接受日本媒體訪問時，也坦言台灣球迷的應援就像甲子園一樣，並表示：「再次感受到野球的熱情真的很驚人。」

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國家隊首打點出爐　被台灣球迷震驚

昨（23）日的台日大戰可以說是冠軍賽的前哨戰，雖然東京巨蛋內的日本球迷居多，但仍有眾多台灣球迷聚集在內野三壘側，以及外野的應援區，發出巨蛋聲量為中華隊加油。

在比賽5局下，日本強打清宮幸太郎，敲出中外野方向的落地安打，幫助日本隊在該局總計灌入3分，拉開和中華隊分差，同時也是個人在國家隊的第1、2分打點。

在日本媒體《The Answer》的報導中，鎮守三壘的清宮幸太郎，談到台灣球迷的應援時，說道：「本來想說回到東京，要讓台灣的大家看看日本的應援有多厲害，但是沒想到來了這麼多台灣人，而且應援的聲音還是一樣大聲，再次感受到野球的熱情真的很驚人。

回憶起在台北大巨蛋參與的預賽，清宮幸太郎表示：「那真的很不得了，感覺就好像在甲子園一樣。」另外，談到本場個人表現，他則說：「果然很開心，因為在這之前都沒有拿出很好的表現。」

▲世界棒球12強日本隊三壘手清宮幸太郎。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.23）
▲世界棒球12強日本隊三壘手清宮幸太郎。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.23）

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