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▲世界棒球12強日本隊三壘手清宮幸太郎。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.23）

清宮幸太郎被台式應援震驚！世界12強棒球賽進入尾聲，日本隊昨（23）日出戰中華隊，雖然是「消化試合」，但比賽過程膠著，更吸引滿場4萬1,674名觀眾，其中有不少台灣球迷聚集在三壘側，以台式應援為中華隊加油。昨（23）日的台日大戰可以說是冠軍賽的前哨戰，在比賽5局下，在日本媒體《The Answer》的報導中，鎮守三壘的清宮幸太郎，談到台灣球迷的應援時，說道：「回憶起在台北大巨蛋參與的預賽，清宮幸太郎表示：「」另外，談到本場個人表現，他則說：「果然很開心，因為在這之前都沒有拿出很好的表現。」