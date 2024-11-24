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川普勝選美國總統大選將重返執政，對此政經評論員吳嘉隆表示，在川普上任前2個月與上任後3個月，全世界都會陷入焦慮，不知道川普還會使出什麼花樣來，但觀察3件事包括結束俄烏與中東戰爭、馬斯克整頓官僚機構與與國會聯手取消給中國的貿易最惠國待遇，若這3件事做不出來，而且是在上任後3個月內，「那麼對川普2.0就不必給出太多的期望了」。吳嘉隆說，在川普上任前2個月與上任後3個月，全世界都會陷入焦慮，不知道川普還會使出什麼花樣來，不知道川普政府接下來要怎麼做？會強硬到什麼程度？通通都是不確定性。吳嘉隆表示，估計川普政府前3個月的重點，會放在以下幾件事情，首先是結束地緣政治衝突，就是俄烏與中東戰爭，在這個階段，川普的角色是「馴獸師」，要比獅子還要獅子；其次，是經由馬斯克的「政府效率部」，整頓官僚機構，對付深層政府，這樣才能避免被扯後腿，被陽奉陰違，也才能真正推動一些事情；第三，與國會聯手，取消給中國的貿易最惠國待遇。吳嘉隆說，以上3件大事，可以看出川普2.0到底會不會有作為，如果上面3件事情都做不來，而且是在上任後3個月內，那麼對川普2.0就不必給出太多的期望了。吳嘉隆認為，川普2.0一切的努力，就是要效法雷根的「結束蘇聯」，這一次要來「結束中共」，於是川普2.0的成功或失敗，就首先要來看川普如何支持台灣、保護台灣，讓中共完全不能越雷池一步，做到這樣，川普才有機會建立他的歷史地位，並且為美國的世界霸權再爭取100年。