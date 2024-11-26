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一名50多歲男性1年多前發現眼皮長出小顆粒，雖反覆就醫，醫師多認為是針眼，僅建議持續觀察，但顆粒愈長愈大，後來已影響外觀，他感到不安，決定到大醫院詳細檢查，而隨後切片後病理報告顯示，竟是少見的惡性腫瘤皮脂腺癌；醫師說，若眼瞼腫塊持續變大，或常有發炎、睫毛脫落等症狀，應到大醫院詳查，以免癌細胞轉移。萬芳醫院眼科主治醫師丁以晟指出，一般人對針眼或霰粒腫並不陌生，針眼是毛囊或皮脂腺感染引起急性發炎，常伴隨紅腫、疼痛等症狀，而霰粒腫則是皮脂腺阻塞引起，通常無疼痛感，兩者都會在眼瞼上出現腫塊，但大多較無害。不過，若眼瞼的腫塊持續不退，甚至變大，或反覆出現，民眾應高度警覺，這有可能是皮脂腺癌的徵兆。丁以晟表示，皮脂腺癌是罕見且具威脅性的惡性腫瘤，常發生在眼瞼上，早期症狀與針眼、霰粒腫相似，容易被忽視，尤其許多病人的腫塊出現後並不會感到不適，只是覺得眼瞼上有小突起物，但隨著病程發展，腫瘤可能變得更大。更危險的是，皮脂腺癌有擴散的風險，如未能及時診斷、治療，癌細胞會經由淋巴系統擴散至身體其他部位，增加治療難度，甚至需要配合化療或放療，不過若能早期發現並進行手術切除，5年存活率可達80~90%。丁以晟指出，由於皮脂腺癌在初期與良性腫瘤難以區分，建議民眾密切關注眼瞼腫塊的變化，最好可以定期拍照記錄，以便與醫師討論病情，而前述該名病人，經由萬芳醫院眼瞼癌症重建團隊的治療，已完成腫瘤切除手術及眼瞼重建，恢復眼瞼功能及外觀。丁以晟提醒，儘管皮脂腺癌較為罕見，但眼瞼腫塊若出現持續性變化，如變大、紅腫發炎、睫毛脫落等情形，應立即就醫，並進行病理切片檢查，避免延誤治療。