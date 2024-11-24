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▲場內逾四千名善心民眾、偏鄉弱勢孩童前往觀賞紅葉少棒與味全龍的公益球賽。（圖／遠雄文教公益基金會）

▲遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽(左六)與資承新世代企業家慈善協會理事長周俊賢(左五)，將此次公益球賽所得，捐贈予單位代表。（圖／遠雄文教公益基金會）

▲味全龍球員替紅葉少棒隊小球員打氣加油。（圖／遠雄文教公益基金會）

遠雄文教公益基金會為了給予學童們多元的教育體驗，積極邀請偏鄉孩童參與藝文與體育等活動體驗，今年更是在台北大巨蛋啟用元年，攜手資承新世代企業家慈善協會，共同規劃味全龍與台東紅葉少棒隊的「接棒未來 揮出夢想」慈善公益球賽，邀請兩千位偏鄉、弱勢孩童，首度進入臺北大巨蛋，參觀全球唯一整體採用圓形鋼管構建，內部視野無死角的室內棒球場，同時觀賞一場味全龍和紅葉少棒的公益賽。11月23日下午，在「愛樂種子」樂團演奏熟悉的小美人魚與獅子王配樂中，揭開序曲，參與公益棒球賽的台東紅葉少棒隊，已經是第二次踏進臺北大巨蛋，但這回他們從觀眾變成場上打者，與味全龍大前輩們進行混打球賽。紅葉少棒隊球員們拚勁十足，比賽期間還有小球員打出一支深遠的安打時，賣力跑出場內全壘打。為了給小球員們更完整體驗，還規劃二隊可以互動的趣味競賽「傳球接力」，味全龍與紅葉少棒各自組隊，球傳到隊伍尾端的選手時，必須持球碰到全壘打牆再回傳，直至隊伍第一名球員接到回傳棒球踩上本壘。儘管對手是職棒球員，但小球員憑藉靈活的身手取得勝利，許多小球員們賽後興奮分享，近距離觀察到的味全龍球員投、打、接球的流暢度與訣竅，許願有天也能正式站上臺北大巨蛋打出好成績。資承新世代企業家慈善協會理事長周俊賢也分享：「這是我們協會第三次舉辦大型慈善活動，過去都募集百萬元的善款幫助偏鄉學童，這次希望藉由與遠雄文教公益基金會的合作辦理，這次更破紀錄，募得逾五百萬元，達到了拋磚引玉的效果，讓未來有更多企業、善心人士，能一起關心台灣偏鄉教育、投入資源，共同為提升台灣的基礎競爭力做出貢獻。」此次慈善公益棒球賽售票所得，將用於贊助台東紅葉少棒隊、愛樂種子協會與法務部矯正署勵志中學等共八間學校、社福機構，活動當天也超過四千名民眾進場響應，遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽表示：「我們總是希望可以分享偏鄉孩童們更多資源，這次合辦的公益棒球賽，發揮了一加一大於二的效益。場內來賓們，除了受幫助的孩童，還有響應活動的企業、善心民眾，透過這個場合將大家凝聚在一起。這場公益球賽所帶來的善款，不僅是物質上的支持，更是精神上的鼓勵，讓孩子們藉由親身體驗這場活動，感受到來自社會各界的關懷與愛心。」基金會期希望透過持續的努力，推動台灣基層棒球發展，讓國球基礎更加穩固茁壯。