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▲45~69歲為台灣女性罹患乳癌的高峰，預防乳癌應定期篩檢。（圖／中華民國乳癌病友協會提供）

乳癌是台灣女性癌症最大殺手，根據國民健康署公佈的癌症登記報告、癌症死因統計等資料，其發生高峰在45~69歲間，一年新增病例達1萬5238人，在十大癌症中排名第3，在所有女性癌症中排名首位，並造成2972人死亡，相當於每天約41人確診乳癌、8人因乳癌失去性命。根據國健署統計，共有7大族群，罹患乳癌的風險較高：■家族有乳癌病史（媽媽、姊妹、女兒…）■單側乳房得過乳癌■有卵巢癌或子宮內膜癌病史■未生過孩子，或在30歲後才生第一胎■未餵過母奶■初經早、停經晚■長期使用賀爾蒙補充劑國健署指出，這7大族群罹患乳癌的機率比一般人稍高，但大多數的乳癌沒有明確危險因子，因此所有女性都要注意自己的乳房健康，不要輕忽乳癌威脅。乳頭有異樣帶血、分泌物、凹陷、表皮發紅或發癢；乳房局部凹陷或凸起、出現腫塊；乳房皮膚出現橘皮、潰爛。國健署表示，根據多項研究，50歲以上女性每1~3年接受1次乳房X光攝影檢查，可降低乳癌死亡率2~3成，而由於45~69歲為台灣女性罹患乳癌的高峰，因此國健署提供45~69歲及40~44歲具乳癌家族史(祖母、外婆、母親、女兒、姊妹有人罹患乳癌)者每2年1次乳房X光攝影檢查。據國健署統計，若以5年存活率評估 ，乳癌第0期的5年存活率為97.7%，第1期為95.7%，第2期為89.1%，第3期為72.3%，第4期為25.7%。國健署建議以下預防策略■多運動■避免太晚生育■少攝取高脂肪食物■心情盡量保持輕鬆，設法減低工作壓力■定期篩檢