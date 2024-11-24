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▲委內瑞拉投手羅戈，本季為中職的富邦悍將效力。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.05.12）

大聯盟記者看好羅戈前進美、日職！世界12強賽銅牌戰在稍早落幕，陣中有多位中職洋投的委內瑞拉，雖然以1：6敗給美國隊，但仍寫下隊史最佳紀錄。攤開委內瑞拉本次世界12強賽的名單，現役在中職效力的選手就有3人，包含富邦的洋投羅戈、富藍戈（Enderson Franco）、統一獅的勝騎士（Mario Sanchez），還有前樂天桃猿洋投必贏多（Ricardo Pinto）。3次中繼登板，雖然有2次失分，但都投超過1局以上，總計投了11局，被敲8支安打、失掉4分，但也飆出了14次三振，展現飆K能力。並指出：「」羅戈在效力太空人時期，曾在大聯盟出賽9場，總共16局投球中，失掉8分自責失分，防禦率4.50，但也送出11次三振。