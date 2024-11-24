大聯盟記者看好羅戈前進美、日職！世界12強賽銅牌戰在稍早落幕，陣中有多位中職洋投的委內瑞拉，雖然以1：6敗給美國隊，但仍寫下隊史最佳紀錄。其中，效力富邦悍將的洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）表現備受關注，展現一定投球壓制力，這也讓大聯盟記者Jon Morosi在今（24）日發文預測，看好羅戈下賽季有望前進日職，或甚至是重返美職發展。

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先發4局封鎖台灣　長中繼定位靈活

攤開委內瑞拉本次世界12強賽的名單，現役在中職效力的選手就有3人，包含富邦的洋投羅戈、富藍戈（Enderson Franco）、統一獅的勝騎士（Mario Sanchez），還有前樂天桃猿洋投必贏多（Ricardo Pinto）。

這4人中，羅戈在本次12強賽表現最為亮眼，合計出賽4場，扛下1場先發和3場中繼，面對台灣的比賽先發，主投4局沒有失分，完全封鎖中華隊打線，也幫助球隊拿下複賽首勝。3次中繼登板，雖然有2次失分，但都投超過1局以上，總計投了11局，被敲8支安打、失掉4分，但也飆出了14次三振，展現飆K能力。

▲富邦悍將先發投手羅戈。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.05.12）
▲委內瑞拉投手羅戈，本季為中職的富邦悍將效力。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.05.12）
專注在報導這次12強賽的大聯盟官網記者Jon Morosi，在銅牌戰進行中，透過個人社群平台發文，寫道：「我預期右投手羅戈，可能會和日職簽約，或者參加大聯盟春訓，爭取回到正式名單的機會。」

並指出：「他這次為委內瑞拉出戰12強的表現令人印象深刻，且指叉球相當出色，他過去曾在20202年、2021年時效力太空人隊。」羅戈在效力太空人時期，曾在大聯盟出賽9場，總共16局投球中，失掉8分自責失分，防禦率4.50，但也送出11次三振。


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