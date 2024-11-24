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▲外媒《Tom's Hardware》報導，電商龍頭亞馬遜列出2024年度最新的桌電CPU銷售排行榜，結果榜單前10名全是AMD的產品。（圖／翻攝Tom's Hardware）

▲英特爾CPU在13、14代時傳出一系列過熱災情，會導致用戶無預警出現閃退、藍屏死當等現象。（示意圖／翻攝PhotoAC）

桌上型電腦CPU（中央處理器）市場最新版圖出爐！過去英特爾（Intel）是全球科技產業的先驅，也曾推出第一顆商用CPU。沒想到2024年度最新的桌電CPU銷售排行榜中，英特爾竟被最大競爭對手AMD完虐，前10名都沒有I家產品。外媒《Tom's Hardware》報導，電商龍頭亞馬遜列出2024年度最新的桌電CPU銷售排行榜，結果榜單前10名全是AMD的產品，英特爾只以舊世代產品i7-13700K，位列第11名，該產品還是在2022年就上市的第13代，但英特爾如今已經推出到了第15代CPU，也有Core Ultra 200S系列，新產品在銷售成績上明顯不佳。事實上，英特爾CPU在13、14代時傳出一系列過熱災情，會導致用戶無預警出現閃退、藍屏死當等現象，導致銷量大幅衰退，大量用戶跳槽到對手AMD的懷抱。針對此現象，英特爾起初是指控主機板廠商預設電壓過高導致CPU不穩定，但在今年7月份，才正式承認錯誤，表示問題源自微碼(Microcode)演算法不當，導致電腦在高壓下會出現不穩定性，且造成的傷害都是永久且不可回復的，所有功耗在65瓦以上的13、14代都有可能受到影響，已經積極更新微碼，但不召回也不會停售，並強調2024年上市的CPU版本都已透過製程改善解決問題。至於AMD陣營，近年則穩步發展，2024 年第三季市佔率也攀升至增加到 28.7%，11月才剛推出的AMD Ryzen 7 9800X3D也在全球市場銷量頗佳，而且在價格方面AMD也都有著高CP值的優勢，未來也將看英特爾如何挽回使用者的信任感了。