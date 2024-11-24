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「波波醫師」爭議燒不完，本土小牙醫、台灣基層牙醫師協會偕同全台牙醫醫學系學生今（24）日走上街頭，民進黨立委王世堅、民眾黨立委黃國昌、國民黨立委王鴻薇、時代力量黨主席王婉諭等人也到場響應。王鴻薇致詞時提及，她已提出《醫師法》修正，明訂在國外就讀醫學系回國實習，應該要有總額管制，不得超過國內總額十分之一，「希望政府不要再欺騙民眾！」牛煦庭在致詞時回憶，自己高中同學有個弟弟小他一屆，由於出生貧寒，一輩子就希望能讀醫學系，最後透過苦讀終於考上，甚至指考還重考三年，並經過學校嚴格考驗現在終於順利職業。牛煦庭認為，如果在這時候，沒有辦法守護制度公平性、資訊透明性，「我覺得對不起他，對不起三年寒窗，以及學校的嚴格考驗」，如果要放任政府可以「法規訂一套、後門開一套」，這是對國家公平正義原則最大作賤，呼籲政府守規則反特權。牛煦庭也說，大家應該要接受同樣公平考驗，不只確保台灣社會公平正義，也是守護醫療品質，把波波醫放到偏鄉，難道不是歧視病患？制度可以討論，但必須要公平。牛煦庭最後指出，資訊也要透明，病患有自由選擇醫生的權利，但也要建立在資訊透明上，要了解醫生背景，才有自由選擇，如果資訊不夠透明，就不是自由選擇，「處理這件事，要從源頭開始，制度的討論，也要有資訊透明，制度可以討論，審查必須嚴格！」王鴻薇則說，從他擔任市議員開始，就跟小牙醫聯盟合作。有關開放波波牙醫實習問題，討論已經很長一段時間，大家一直在長期抗戰，他上會期就提出要修《醫師法》，最主要就是請衛福部重拾民國98年對外承諾，國外就醫回國實習，必須要有總額管制。王鴻薇認為，政府不能騙大家，這是一場長期抗戰，因為每次碰上選舉，政治人物就會跟本土牙醫、醫生時說會嚴格把關。不過，選後「嚴格把關又會出現鬆動」，希望用法律制定清楚，所以自己才會在上會期提出《醫師法》修法，就是要明訂在國外就讀醫學系，回國實習應該要有總額管制，應不得超過國內學生總招生容額的十分之一，「希望政府不要再欺騙民眾！」